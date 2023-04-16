Частичная, всеобщая или полная мобилизация: кого могут призвать в армию в апреле
Источник:ТСН
Во время военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация. Во время нее граждане призывного возраста могут быть призваны на службу.
Что касается мобилизации в апреле, то информация об усилении или ослаблении согласовывается с высшим военно-политическим руководством. Она не известна широкой общественности.
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Кого могут мобилизовать в апреле
В апреле, как и в другие месяцы во время военного положения и общей мобилизации, призвать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о:
- призывниках, уже прошедших военную службу;
- резервистах и военнообязанных, имеющих военный опыт;
- снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно;
- ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время;
- лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в Вооруженные Силы Украины.
Какая мобилизация в Украине
В Украине, начиная с 24 февраля 2022 года, действует военное положение и общая мобилизация. Стоит добавить, что термина "полная мобилизация" в действующем профильном законодательстве об обороне нет.
То есть мобилизация может быть всеобщей или частичной. Однако, согласно статье 23 закона о мобилизации, есть определенная категория лиц, не подлежащих мобилизации. Потому их призвать не могут.
Весенняя мобилизация в Украине: коротко
- Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказывал 24 Каналу, что количество мобилизованных во время весенней мобилизации неизвестно широким массам. Ведь эта информация тайна, потому что имеет большую ценность для врага.
- Также юрист объяснил, что мобилизации и дальше подлежат здоровые мужчины или ограниченно пригодны к службе. Более того, они не обязательно должны иметь опыт службы.
- Однако военные неоднократно отмечали, что получение повестки – не значит немедленного отправления на фронт. Сначала у человека выясняются обновленные данные. Дальше должна быть медицинская комиссия. Подробнее об этом процессе – читайте по ссылке.