Пол Украины накроют грозы: какая погода ожидает нас в воскресенье 26 мая

26 мая на большей части территории Украины будет тепло и без осадков. Однако, в отдельных регионах не обойдется без дождей.

Последний выходной день мая обещает стать предвестником лета. Почти во всей Украине из-за высоких температур и недостатка осадков будет существовать угроза возникновения пожаров.

Смотрите также Грозовые дожди, град, шторм: какие области на выходных накроет непогода

Жара на горизонте

Средняя температура воздуха в воскресенье составит 24 – 26 градусов тепла днем и 12 – 14 градусов ночью. В отдельных областях эти показатели будут отличаться. Так, на Западе будет немного теплее. Там температура преимущественно будет колебаться от 25 до 27 градусов тепла днем. А вот на Юге и Востоке будет прохладнее. Например, на Херсонщине столбик термометра не поднимется выше 23 градусов тепла, а на Запорожье – 22 градусов.

Скорость ветра в среднем будет составлять 7 – 12 метров в секунду.

Гроза и дожди

На Западе, Севере будет наблюдаться сухая погода. В то же время в южных, центральных и восточных областях прогнозируют дожди с грозой. Так, осадки пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Кировоградской, Донецкой области. В то же время, речь не идет о длительном ливне, а всего лишь кратковременный дождь.

Какая температура в областных центрах

Киев – +24...+26,

Ужгород – +25...+27,

Львов – +25...+27,

Ивано-Франковск – +24...+26,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +25...+27,

Ровно – +24...+26,

Житомир – +24...+26,

Винница – +25...+27,

Одесса – +23...+25,

Николаев – +24...+26,

Херсон – +21...+23,

Симферополь – +20...+22,

Кропивницкий – +24...+26,

Черкассы – +24...+26,

Чернигов – +23...+25,

Сумы – +23...+25,

Полтава – +22...+24,

Днепр – +21...+23,

Запорожье – +20...+22,

Донецк – +20...+22,

Луганск – +22...+24,

Харьков – +23...+25.

Прогноз погоды на 26 мая / Фото Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Отметим, что 25-28 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, 25-27 мая и Ивано-Франковской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Итак, завтра, 26 мая, угроза пожаров будет существовать для всех областей нашей страны, кроме Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.