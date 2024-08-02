Грозы, прохлада и аномальная жара: чем удивит погода в субботу, 3 августа

2 августа 2024, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 3 августа, погодные условия будут неодинаковыми для разных регионов Украины. Тем временем, как одну часть нашей страны накроют дожди, другая будет изнемогать от жары.

Выходной, 3 августа, выдастся по-настоящему колоритным. Будет все: и грозы, и жара и даже долгожданная прохлада.

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Комфортное тепло/ назойливая жара

По прогнозам синоптиков, средняя температура днем по всей Украине составит 22 – 24 градуса тепла.

Так, в западных областях, температура воздуха будет колебаться от 19 – 25 градусов тепла. В северных областях – от 22 до 26 градусов.

Впрочем, есть регионы, в которых столбик термометра поднимется гораздо выше средних показателей. И этими аутсайдерами станут центральные, южные и восточные области. Так, в Центре воздух прогреется до 28 – 30 градусов тепла, на Юге – от 29 до 33 градусов, а на Востоке – от 29 до 32.

Живительные дожди / неизменная сухость

Кроме подарка в виде умеренных +20, на западные области ждут также кратковременные дожди с грозами. Правда, Запад не станет исключением, где в субботу планируют выпасть осадки. Дожди будут идти на большей части Украины. Не повезет только юго-восточным и восточным областям.

Дождей не прогнозируют для Днепропетровщины, Запорожье, Херсонщины, Харьковщины, Донецкой и Луганской областей.

Погода в областных центрах

  • Киев +22...+24
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +23...+25
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +19...+21
  • Ровно +19...+21
  • Житомир +20...+22
  • Винница +23...+25
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +31..+33
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +28...+30
  • Черкассы +28...+30
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +28...+30
  • Днепр +29...+31
  • Запорожье +30...+32
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +28...+30
  • Харьков +29...+31

Прогноз погоды на 3 августа / Скриншот

Автор: Анастасія Колеснікова