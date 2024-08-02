Грозы, прохлада и аномальная жара: чем удивит погода в субботу, 3 августа
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 3 августа, погодные условия будут неодинаковыми для разных регионов Украины. Тем временем, как одну часть нашей страны накроют дожди, другая будет изнемогать от жары.
Выходной, 3 августа, выдастся по-настоящему колоритным. Будет все: и грозы, и жара и даже долгожданная прохлада.
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Комфортное тепло/ назойливая жара
По прогнозам синоптиков, средняя температура днем по всей Украине составит 22 – 24 градуса тепла.
Так, в западных областях, температура воздуха будет колебаться от 19 – 25 градусов тепла. В северных областях – от 22 до 26 градусов.
Впрочем, есть регионы, в которых столбик термометра поднимется гораздо выше средних показателей. И этими аутсайдерами станут центральные, южные и восточные области. Так, в Центре воздух прогреется до 28 – 30 градусов тепла, на Юге – от 29 до 33 градусов, а на Востоке – от 29 до 32.
Живительные дожди / неизменная сухость
Кроме подарка в виде умеренных +20, на западные области ждут также кратковременные дожди с грозами. Правда, Запад не станет исключением, где в субботу планируют выпасть осадки. Дожди будут идти на большей части Украины. Не повезет только юго-восточным и восточным областям.
Дождей не прогнозируют для Днепропетровщины, Запорожье, Херсонщины, Харьковщины, Донецкой и Луганской областей.
Погода в областных центрах
- Киев +22...+24
- Ужгород +23...+25
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +19...+21
- Ровно +19...+21
- Житомир +20...+22
- Винница +23...+25
- Одесса +31...+33
- Николаев +29...+31
- Херсон +31..+33
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +28...+30
- Черкассы +28...+30
- Чернигов +23...+25
- Сумы +24...+26
- Полтава +28...+30
- Днепр +29...+31
- Запорожье +30...+32
- Донецк +30...+32
- Луганск +28...+30
- Харьков +29...+31
Прогноз погоды на 3 августа / Скриншот