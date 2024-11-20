Мокрый снег, дождь и значительное снижение температуры: какая погода будет в четверг 21 ноября
В четверг, 21 ноября, на большей части Украины будет царить непогода в виде осадков и сильного порывистого ветра. Кроме того, температура днем значительно снизится, в нескольких регионах она упадет даже до минусов.
Еще ноябрь, но, кажется, зима постепенно начала вытеснять осень. Ей не терпится наконец-то воцариться самой, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометеоцентр.
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Ощутимое похолодание
По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха, как днем, так и ночью в Украине составит 0 – 2 градуса тепла, хотя еще день назад она колебалась в пределах 9 – 11 градусов тепла в световые сутки. Умеренный дождь и мокрый снег также накроет немало регионов. Лишь дождь без снега обещают для южных областей, а также Запорожья, Днепропетровщины, Кировоградщины, Харьковщины, Полтавщины, Донетчины и Луганщины. Без осадков четверг пройдет для большинства западных областей.
По всей Украине температура днем упадет на несколько градусов. Средний показатель на Западе составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, на Севере – от нуля до 2 градусов тепла. Центральные регионы будут отличаться разной температурой от нуля до 11 градусов тепла. На Юге столбик термометра будет колебаться от 7 до 17 градусов тепла, а на Востоке – от 9 до 16.
Какая погода в областных центрах
- Киев 0..+2
- Ужгород +1..+3
- Львов -1..+1
- Ивано-Франковск -1..+1
- Тернополь -1..+1
- Черновцы -1..+1
- Хмельницкий -1..+1
- Луцк -1..+1
- Ровно -1..+1
- Житомир 0..+2
- Винница 0..+2
- Одесса +7...+9
- Николаев +10...+12
- Херсон +13...+15
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +3...+5
- Чернигов 0..+2
- Сумы +7...+9
- Полтава +9...+11
- Днепр +9...+11
- Запорожье +13...+15
- Донецк +14...+16
- Луганск +13...+15
- Харьков +12...+14
Прогноз погоды на 21 ноября / Фото Укргидрометеоцентр
Синоптики предупреждают об угрозе
- 21 ноября в Украине, кроме западных и большинства северных областей, порывы ветра будут 17 – 22 метра в секунду.
- В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью значительный дождь и мокрый снег. В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем значительный дождь.
- В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
- Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.