Украину накроют небольшие дожди и станет немного теплее: какой будет погода в субботу, 25 января

В субботу, 25 января, по всей Украине погода будет примерно одинаковой. С осадками и спрятанным за облаками солнышком.

Январь продолжает удивлять довольно теплой температурой воздуха. Она до сих пор выше нуля, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в субботу

Ожидается, что в день средняя температура воздуха в Украине составит 3 – 5 градусов тепла. Ветер еле ощутимый – он будет двигаться со скоростю 3 – 8 метров в секунду. Ночью отметка термометра будет колебаться между нулем и 2 градусами тепла.

Абсолютно по всей Украине должно быть облачно. Также, вероятно, пройдет небольшой дождь.

В центральных областях температура воздуха будет достигать 8 градусов, на юге – 10. На западе максимальная отметка, до которой поднимется ртутный столбик, 7 градусов тепла, а на севере, в частности в Киеве, – это 5 градусов, на Востоке – 6.

Обратите внимание! 25 января в Украине ночью и утром туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Какой будет температура воздуха в областных центрах

Киев +3...+5,

Ужгород +5...+7,

Львов +5...+7,

Ивано-Франковск +5...+7,

Тернополь +3...+5,

Черновцы +5...+7,

Хмельницкий +3...+5,

Луцк +3...+5,

Ровно +3...+5,

Житомир +3....+5,

Винница +5...+7,

Одесса +6...+8,

Николаев +8...+10,

Херсон +8...+10,

Симферополь +9...+11,

Кропивницкий +5...+7,

Черкассы +4...+6,

Чернигов +2...+4,,

Сумы +2...+4,

Полтава +3...+5,

Днепр +5...+7,

Запорожье +6...+8,

Донецк +4...+6,

Луганск +1...+3,

Харьков +2...+4.

Прогноз погоды на 25 января / Фото Укргидрометцентр