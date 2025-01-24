Украину накроют небольшие дожди и станет немного теплее: какой будет погода в субботу, 25 января
В субботу, 25 января, по всей Украине погода будет примерно одинаковой. С осадками и спрятанным за облаками солнышком.
Январь продолжает удивлять довольно теплой температурой воздуха. Она до сих пор выше нуля, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в субботу
Ожидается, что в день средняя температура воздуха в Украине составит 3 – 5 градусов тепла. Ветер еле ощутимый – он будет двигаться со скоростю 3 – 8 метров в секунду. Ночью отметка термометра будет колебаться между нулем и 2 градусами тепла.
Абсолютно по всей Украине должно быть облачно. Также, вероятно, пройдет небольшой дождь.
В центральных областях температура воздуха будет достигать 8 градусов, на юге – 10. На западе максимальная отметка, до которой поднимется ртутный столбик, 7 градусов тепла, а на севере, в частности в Киеве, – это 5 градусов, на Востоке – 6.
Обратите внимание! 25 января в Украине ночью и утром туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Какой будет температура воздуха в областных центрах
- Киев +3...+5,
- Ужгород +5...+7,
- Львов +5...+7,
- Ивано-Франковск +5...+7,
- Тернополь +3...+5,
- Черновцы +5...+7,
- Хмельницкий +3...+5,
- Луцк +3...+5,
- Ровно +3...+5,
- Житомир +3....+5,
- Винница +5...+7,
- Одесса +6...+8,
- Николаев +8...+10,
- Херсон +8...+10,
- Симферополь +9...+11,
- Кропивницкий +5...+7,
- Черкассы +4...+6,
- Чернигов +2...+4,,
- Сумы +2...+4,
- Полтава +3...+5,
- Днепр +5...+7,
- Запорожье +6...+8,
- Донецк +4...+6,
- Луганск +1...+3,
- Харьков +2...+4.
Прогноз погоды на 25 января / Фото Укргидрометцентр