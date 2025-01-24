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24 января 2025, 15:39
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Украину накроют небольшие дожди и станет немного теплее: какой будет погода в субботу, 25 января

Анастасия Колесникова

В субботу, 25 января, по всей Украине погода будет примерно одинаковой. С осадками и спрятанным за облаками солнышком.

Январь продолжает удивлять довольно теплой температурой воздуха. Она до сих пор выше нуля, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в субботу

Ожидается, что в день средняя температура воздуха в Украине составит 3 – 5 градусов тепла. Ветер еле ощутимый – он будет двигаться со скоростю 3 – 8 метров в секунду. Ночью отметка термометра будет колебаться между нулем и 2 градусами тепла.

Абсолютно по всей Украине должно быть облачно. Также, вероятно, пройдет небольшой дождь.

В центральных областях температура воздуха будет достигать 8 градусов, на юге – 10. На западе максимальная отметка, до которой поднимется ртутный столбик, 7 градусов тепла, а на севере, в частности в Киеве, – это 5 градусов, на Востоке – 6.

Обратите внимание! 25 января в Украине ночью и утром туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Какой будет температура воздуха в областных центрах

  • Киев +3...+5,
  • Ужгород +5...+7,
  • Львов +5...+7,
  • Ивано-Франковск +5...+7,
  • Тернополь +3...+5,
  • Черновцы +5...+7,
  • Хмельницкий +3...+5,
  • Луцк +3...+5,
  • Ровно +3...+5,
  • Житомир +3....+5,
  • Винница +5...+7,
  • Одесса +6...+8,
  • Николаев +8...+10,
  • Херсон +8...+10,
  • Симферополь +9...+11,
  • Кропивницкий +5...+7,
  • Черкассы +4...+6,
  • Чернигов +2...+4,,
  • Сумы +2...+4,
  • Полтава +3...+5,
  • Днепр +5...+7,
  • Запорожье +6...+8,
  • Донецк +4...+6,
  • Луганск +1...+3,
  • Харьков +2...+4.

Прогноз погоды на 25 января / Фото Укргидрометцентр