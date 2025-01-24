Січень продовжує дивувати доволі теплою температурою повітря. Вона досі вище нуля, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в суботу

Очікується, що в день середня температура повітря в Україні становитиме 3 – 5 градусів тепла. Вітер ледве відчутний – він рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Уночі позначка термометра коливатиметься між нулем і 2 градусами тепла.

Абсолютно по всій Україні має бути хмарно. Також, ймовірно, пройде невеликий дощ.

У центральних областях температура повітря сягатиме 8 градусів, на півдні – 10. На заході максимальна позначка, до якої підніметься ртутний стовпчик, 7 градусів тепла, а на півночі, зокрема у Києві, – це 5 градусів, на Сході – 6.

Зверніть увагу! 25 січня в Україні вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів ( I рівень небезпечності, жовтий).

Якою буде температура повітря в обласних центрах

Київ +3...+5,

Ужгород +5...+7,

Львів +5...+7,

Івано-Франківськ +5...+7,

Тернопіль +3...+5,

Чернівці +5...+7,

Хмельницький +3...+5,

Луцьк +3...+5,

Рівне +3...+5,

Житомир +3...+5,

Вінниця +5...+7,

Одеса +6...+8,

Миколаїв +8...+10,

Херсон +8...+10,

Сімферополь +9...+11,

Кропивницький +5...+7,

Черкаси +4...+6,

Чернігів +2...+4,,

Суми +2...+4,

Полтава +3...+5,

Дніпро +5...+7,

Запоріжжя +6...+8,

Донецьк +4...+6,

Луганськ +1...+3,

Харків +2...+4.

Прогноз погоди на 25 січня / Фото Укргідрометцентр