Січень продовжує дивувати доволі теплою температурою повітря. Вона досі вище нуля, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Ірландія готується до найсильнішого шторму в історії: школи закрили, транспорт зупинили
Якою буде погода в суботу
Очікується, що в день середня температура повітря в Україні становитиме 3 – 5 градусів тепла. Вітер ледве відчутний – він рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Уночі позначка термометра коливатиметься між нулем і 2 градусами тепла.
Абсолютно по всій Україні має бути хмарно. Також, ймовірно, пройде невеликий дощ.
У центральних областях температура повітря сягатиме 8 градусів, на півдні – 10. На заході максимальна позначка, до якої підніметься ртутний стовпчик, 7 градусів тепла, а на півночі, зокрема у Києві, – це 5 градусів, на Сході – 6.
Зверніть увагу! 25 січня в Україні вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів ( I рівень небезпечності, жовтий).
Якою буде температура повітря в обласних центрах
- Київ +3...+5,
- Ужгород +5...+7,
- Львів +5...+7,
- Івано-Франківськ +5...+7,
- Тернопіль +3...+5,
- Чернівці +5...+7,
- Хмельницький +3...+5,
- Луцьк +3...+5,
- Рівне +3...+5,
- Житомир +3...+5,
- Вінниця +5...+7,
- Одеса +6...+8,
- Миколаїв +8...+10,
- Херсон +8...+10,
- Сімферополь +9...+11,
- Кропивницький +5...+7,
- Черкаси +4...+6,
- Чернігів +2...+4,,
- Суми +2...+4,
- Полтава +3...+5,
- Дніпро +5...+7,
- Запоріжжя +6...+8,
- Донецьк +4...+6,
- Луганськ +1...+3,
- Харків +2...+4.
Прогноз погоди на 25 січня / Фото Укргідрометцентр