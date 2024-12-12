Не "Орешник", – Свитан сказал, какая ракета самая опасная для Украины

Угрозы России о запуске еще одной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни – это очередная попытка россиян запугать украинское общество и военно-политическое руководство нашей страны.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, Владимиру Путину немедленно нужно признание капитуляции Украины. Для этого Кремль пытается дожать украинцев и Запад террористическими способами.

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"Независимо от того, разгоняет ли Путин очередную страшилку, в любой момент россияне могут нанести удар баллистикой. С этим типом ракет у нас большая проблема. Сейчас самая страшная для нас не ракета "Орешник" и даже не "Кинжал", ведь взлет МиГ-31 можно проследить, а "Искандер", который долетает за считанные минуты", – отметил Свитан.

Новая информационно-психологическая операция России

По мнению военного эксперта, весь шум вокруг "Орешника" закручен под информационно-психологическую операцию Кремля. Ведь Россия имеет более десятка баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных, которые гораздо мощнее "Орешника". Например, "Воевода", "Рубеж", "Тополь-М", "Сармата".

Технически россияне могут их использовать, однако вряд ли сделают практически, ведь это слишком дорогое удовольствие, а эффекта без применения ядерной боевой части никакого нет,

– отметил Свитан.

Сейчас в очередной раз поднялся вопрос "Орешника". Сначала россияне показали его, ударив по Днепру, а сейчас начинают пугать образом.

По его словам, угрозы повторного удара "Орешником" – чисто фсбшный подход России дожать психологически там, где страна-агрессор физически не может ничего сделать.

Важно! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев не паниковать из-за сообщения о вероятном ударе "Орешником", ведь наши эмоции – это именно то, чем питается враг.

Сейчас у россиян большая проблема. Им надо перебить негатив по Сирии и невыполнению боевых задач на украинском театре боевых действий. Поэтому они носятся с этим "Орешником" и в режиме ИПСО нагоняют страх.

Напомним, Пентагон подтвердил информацию о возможном нового удара ракетой "Орешник" по Украине.