Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, Владіміру Путіну негайно потрібне визнання капітуляції України. Для цього Кремль намагається дотиснути українців та Захід терористичними способами.

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"Незалежно від того, чи розганяє Путін чергову страшилку, у будь-яку мить росіяни можуть завдати удар балістикою. З цим типом ракет у нас велика проблема. Зараз найстрашніша для нас не ракета "Орешник" й навіть не "Кинджал", адже зліт МіГ-31 можна простежити, а "Іскандер", який долітає за лічені хвилини", – наголосив Світан.

Нова інформаційно-психологічна операція Росії

На думку військового експерта, весь ґвалт довкола "Орешника" закручений під інформаційно-психологічну операцію Кремля. Адже Росія має понад десяток балістичних ракет середньої дальності та міжконтинентальних, які набагато потужніші за "Орешник". Наприклад, "Воєвода", "Рубеж", "Тополь-М", "Сармата".

Технічно росіяни можуть їх використати, однак навряд чи зроблять практично, адже це занадто дороге задоволення, а ефекту без застосування ядерної бойової частини ніякого немає,

– зазначив Світан.

Зараз вкотре підійнялося питання "Орешника". Спочатку росіяни показали його, вдаривши по Дніпру, а зараз починають лякати образом.

За його словами, погрози повторного удару "Орешником" – чисто фсбшний підхід Росії дотиснути психологічно там, де країна-агресор фізично не може нічого зробити.

Важливо! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко закликав українців не панікувати через повідомлення про ймовірний удар "Орешником", адже наші емоції – це саме те, чим живиться ворог.

Зараз у росіян велика проблема. Їм треба перебити негатив по Сирії та невиконанню бойових завдань на українському театрі бойових дій. Тому вони носяться з цим "Орешником" й в режиму ІПСО наганяють страх.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив інформацію щодо можливого нового удару ракетою "Орешник" по Україні.