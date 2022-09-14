Украине отвели роль безопасного "форпоста" в Европе, – политолог о военной помощи

На днях Офис Президента представил собственное видение гарантий безопасности для Украины. Там рассматривают Украину в роли "форпоста" на восточной границе Европы.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Андрей Вигиринский. По его словам, в этой концепции Европейский Союз рассматривается как один из структурных элементов безопасности Украины.

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В соответствии с этим ВСУ следует получать от Европы инвестиции в военно-промышленный комплект, системы ПВО и ПРО, различные финансирования и т.д. Это поможет сдержать россию от возможной повторной войны.

Еще 10 лет назад у Украины была бы совсем другая роль

Как отмечает Вигиринский, на другую роль Украина пока не может рассчитывать. Еще 10 лет назад видение Украины было бы совсем другим.

Это не совсем та роль, которую украинцы хотели бы еще десять лет назад. Тогда речь шла о "городе" между Западом и Востоком, благодаря которому можно было бы получать финансовые выгоды от торговли, географического расположения, транзита товаров и т.п.

отметил Вигиринский.

Сегодня роль Украины такова. И здесь особо ничего не поделаешь. Важно, что эту концепцию делят в Европейском Союзе. Ее могут использовать для дальнейших переговоров с россией, когда Украине это будет выгодно.

Вигиринский о роли Украины в Европе: смотрите видео

Напомним, как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные уже завершили стабилизационные мероприятия на 4 тысячах километров недавно освобожденной от оккупантов территории. Аналогичные процессы еще продолжаются примерно такой же по размеру территории.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина активно работает над тем, чтобы ее гарантами безопасности стали сильнейшие страны мира. В случае потенциальной опасности все должно быть подробно определено: кто, как и когда должен реагировать, а также вводить санкции, поставлять оружие и оказывать материальную и финансовую помощь.