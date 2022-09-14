Про це 24 каналу розповів український політолог Андрій Вігірінський. За його словами, в цій концепції Європейський Союз розглядають як один із структурних елементів безпеки України.

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Відповідно до цього ЗСУ потрібно отримувати від Європи інвестиції у військово-промисловий комплект, системи ППО та ПРО, різноманітні фінансування тощо. Це допоможе стримати росію від можливої повторної війни.

Ще 10 років тому в Україні була б зовсім інша роль

Як наголошує Вігірінський, на іншу роль Україна поки не може розраховувати. Ще 10 років тому бачення України було б зовсім іншим.

Це не зовсім та роль, яку українці хотіли б ще 10 років тому. Тоді б йшлося про "міст" між Заходом та Сходом, завдяки якому можна було б отримувати фінансові вигоди від торгівлі, географічного розташування, транзиту товарів тощо, –

зазначив Вігірінський.

На сьогодні роль України така. І тут сильно нічого не вдієш. Важливо, що цю концепцію поділяють в Європейському Союзі. Її можуть використати для подальших перемовин з росією, коли Україні це буде вигідно.

Вігірінський про роль України в Європі: дивіться відео

Нагадаємо, як наголосив Президент України Володимир Зеленський, українські військові вже завершили стабілізаційні заходи на 4 тисячах кілометрів нещодавно звільненої від окупантів території. Аналогічні процеси ще тривають на приблизно такій ж за розміром території.

У своєму зверненні Зеленський також наголосив, що Україна активно працює над тим, щоб її гарантами безпеки стали найсильніші країни світу. В разі потенційної небезпеки все має бути детально визначено: хто як і коли має реагувати, а також вводити санкції, постачати зброю та надавати матеріальну й фінансову допомогу.