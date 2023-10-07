Есть одно наибольшее отличие между украинцами и россиянами

Поговорим о самом большом отличии россиян от украинцев, которое сразу бросается в глаза. Оно основное, многое объясняет и научно подтверждено. Итак, что так диаметрально разводит Украину и Россию в разные стороны?

Различия между украинцами и россиянами

Сначала рассмотрим гипотезы, существовавшие до этого времени.

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Раньше было принято все списывать на Монголо-татарское иго, потому что в России оно продолжалось в три раза дольше, чем в Украине. В Украине – с 1240 по 1320 год, а в Московии – с 1237 по 1480 год. Это важно, но на самом деле объясняет далеко не все. Ордынское владычество в Московии не было супер тотальным, поэтому не могло так фундаментально повлиять.

Также говорят о разном этническое происхождение украинцев и россиян. Это действительно так. Русские это финно-венгерские креолы, плюс немного монголы и славяне. В то же время, жители Украины это в первую очередь потомки славян, а во вторую – скифов и сарматов, также есть небольшое влияние тюрок, но оно несколько преувеличено, если говорить откровенно.

Если посмотреть на украинцев и россиян, то можно увидеть даже физиономические отличия, особенно если смотреть на россиян, живущих севернее Москвы. Украинцы даже в среднем на 5 сантиметров выше россиян, можно просто взглянуть на современное российское руководство. Однако это не очень важный элемент, хотя он, конечно, и подчеркивает отличия.

Кроме того, у россиян есть алкогольный ген, которого нет у большинства украинцев. То есть их организм не способен расщеплять алкоголь, а это, в свою очередь, свидетельствует о разном этническом происхождении. У россиян проблемы с алкоголизмом гораздо глубже. Но это тоже не такое уж глубокое и фундаментальное отличие.

Еще одно отличие состоит в том, что россияне коллективисты, а украинцы – индивидуалисты. Наиболее выраженный пример – для россиян колхоз является родным домом, а для украинцев – это что-то абсолютно нетерпимое. Это объясняется одним фактом – россияне совсем недавно вышли из первобытнообщинного строя, эти общины и являются сутью России.

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Одна вещь, которая больше всего разделяет украинцев и россиян

Россия вышла из каменного века в середине 1 тысячелетия нашей эры, а Украина – где-то в 4 тысячелетии до нашей эры. То есть разница где-то от 4 до 5 тысяч лет. Хотя здесь я говорю о Залесье, потому что Южный Урал и Северный Кавказ вышли из каменного века гораздо раньше.

Важнейшая иллюстрация отличия между украинцами и россиянами случилась несколько недель назад. Мы увидели, как видео избиение мужа сыном Кадырова вообще не вызвало никакого резонанса среди россиян. Побил, и побил, подумаешь. Я не говорю о сути этого конфликта, потому что сжигать Коран – не нормально. Я говорю о том, что человека избили явно незаконно.

У нас в Украине когда-то избили студентов. Российская агентура, фактически руководившая этим избиением, судила по себе. Они думали, что украинцы, как и россияне, разбегутся в разные стороны, когда кого-то будут бить. Но все было не так. В Украине совсем другой рефлекс. Именно он делает разницу между украинцами и россиянами очень видимой очевидной.

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В России самые большие тираны – это самые большие авторитеты: Иван Грозный, Петр I, Ленин, Сталин, Путин. В Украине один из самых популярных князей Владимир Мономах. Он еще в 11 веке написал наставление детям, где сказал, что никого нельзя убивать: ни правых, ни виновных. Он высказался за отмену смертной казни за 800 лет до того, как к этому пришло европейское сообщество. Я не идеализирую украинцев, у нас есть много грехов и проблем, просто вижу явные отличия.

Пока россияне спокойно смотрели, как малолетний Кадыров бьет человека, киевляне начали отстраивать сгоревший приют для кошек на Теремках. Киевляне через 2,5 часа все расчистили, собрали деньги и будут спасать котиков.

В начале полномасштабного вторжения под Киевом русские военные расстреляли волонтеров, которые ехали спасать животных. Оккупантам казалось очень обидным то, что украинцы к животным во время войны относятся лучше, чем россияне друг к другу. За этот плевок в лицо "русскому миру" волонтеров расстреляли.

Итак, главное отличие между россиянами и украинцами – это эмпатия. У россиян ее вообще нет. Это заметил еще Николай Гоголь, написавший книгу "Мертвые души". Отсутствие эмпатии патологическое. Зверства поддерживает большинство русского народа. Они поддерживают каждый удар по Украине и "смакуют" его ужасающими результатами.