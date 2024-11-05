226 боестолкновений, на одном из направлений более 80: Генштаб назвал самую горячую точку на фронте

С начала суток 4 ноября произошло 226 боевых столкновений на фронте. Самым горячим на поле боя по состоянию на вечер остается Кураховское направление.

Также враг много раз штурмовал на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили детали о ситуации на каждом направлении фронта, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на вечер 4 ноября

На Харьковском направлении вражеские силы в течение дня совершили 8 атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении Вооруженные Силы отбили 19 атак. Активность враг проявлял в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Противник пытался продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении российские войска атаковали 5 раз в районах Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации 7 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ. В течение дня оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое наши войска отражали 21 наступательное и штурмовое действие врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 260 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, два БТР и два автомобиля. Кроме того, пушку, один БТР и один автомобиль были существенно повреждены.

На Кураховском направлении по состоянию на 22 часа 4 ноября насчитывается 84 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. По имеющейся информации, за сегодня враг на данном направлении потерял четыре боевые бронированные машины, пять боевых машин пехоты и один танк. Также был поврежден один танк, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты и одну зенитную установку.

На Времовском направлении захватчики 16 раз атаковали вблизи Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки. Все атаки были отбиты.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили 6 атак противника в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили три штурма российских захватчиков.