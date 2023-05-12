Оборона и больше ничего, – Маляр о ситуации на фронте

Оккупанты пытаются наступать на Востоке сразу на нескольких направлениях. Украинские защитники дают отпор врагу, что предполагает не только оборону, но и контрштурмы и активные действия.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, наши защитники не дают врагу продвигаться.

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Что сейчас происходит на фронте

Анна Маляр отметила, что враг сильный, но наши бойцы отбивают его атаки.

Несмотря на то, что враг сильный, наши защитники не дают ему продвигаться и иногда отбрасывают врага назад и мощно уничтожают. Собственно, подобная ситуация на востоке длится уже несколько месяцев. Все! Больше ничего не происходит,

– добавила заместитель министра обороны Украины.

Ранее Маляр рассказала, что ситуация вблизи Бахмута динамичная: за неделю нашим защитникам удалось не только не оставить ни одну из позиций, но и продвинуться вперед на 2 километра.

Несмотря на наличие оружия:

врагу не удалось реализовать свои планы;

враг понес большие потери в живой силе;

наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километра;

ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По состоянию на утро 12 мая самая горячая ситуация на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники отразили 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк.