Появилась надежда на перелом ситуации в Бахмуте в пользу ВСУ, – боец

Ситуация в Бахмуте очень сложная. Россияне круглосуточно бросают в бой солдат, чтобы захватить город. Наши военные заявили, что возникла надежда на перелом ситуации.

Впрочем, радоваться еще очень рано. Оккупанты не оставляют надежд взять под контроль Бахмут. Поэтому следует помнить, что там сейчас настоящий ад.

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Надежда на перелом в пользу Украины

Об этом рассказал в своем телеграм-канале "Бахмутский демон" украинский военный. Он отметил, что надежда на перелом есть, но призрачная.

Докладываю. Появилась надежда на перелом ситуации в Бахмуте в нашу пользу. Пока она призрачная, но она есть,

– подчеркнул военный.

Вспомним утреннюю сводку Генштаба ВСУ от 16 марта. В нем говорится, что Бахмут россияне продолжают штурмовать. В то же время нашим защитникам удалось отбить ряд атак в районах Орехово-Василовки и Богдановки.

В Бахмуте приближается кульминация

В Институте по изучению войны проанализировали ситуацию в Бахмуте. По имеющимся данным, общее наступление вагнеровцев, похоже, близится к кульминации. Составители отчета ссылаются на украинские военные источники. Они заметили, что существенно сократилось количество обстрелов как в самом городе, так и в его окрестностях. Такая тенденция сохраняется в последние дни.

На ситуацию с наемниками оказал большое влияние снарядный голод. Столь что Пригожин 15 марта заявил, что вагнеровцы вынуждены расширить свое окружение вокруг города. "Повар Путина" сказал, что его бойцам удалось захватить Зализнянское. Это небольшое село, расположенное в 9 километрах на северо-запад от Бахмута. Следует понимать, что пролегает оно на восточной стороне трассы Е40 Бахмут – Славянск.

По мнению составителей отчета, захват Зализнянского и других подобных населенных пунктов, раскинувшихся к северу от Бахмута и к востоку от трассы Е40, вряд ли смогут усилить способность наемников Пригожина захватить сам город.

Напоследок напомним слова начальника Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Он заметил, что украинские защитники сковали российских террористов в Бахмуте. Это позволяет ВСУ продолжать надежно защищать город и не покидать свои позиции.