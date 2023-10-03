Железная дорога Бахмута – сейчас самая большая зона боевых действий, – ВСУ объяснили, почему враг уцепился за нее

Наши военные продолжают делать все возможное, чтобы выбивать врага из родной земли. В ВСУ отмечают, что самая большая зона боевых действий сейчас на железной дороге в Бахмуте.

Это в эфире телемарафона подчеркнул пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, ситуация непростая, ведь продолжаются постоянные боевые действия, передает 24 канал.

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Упорные бои продолжаются

Ситуация очень непростая для нашего врага. Это именно на южном фланге,

– подчеркнул он.

По словам спикера, сейчас говорится о железной дороге, которая проходит по Бахмуту. Она сейчас является самой большой зоной боевых действий.

Калашников отметил, что оккупанты находятся на той стороне железной дороги. Российские военные делают все для того, чтобы там удержаться. Собственно, с железной дороги захватчики пытаются идти в контратаки. Больше всего их в районе Андреевки.

Но наши военные давят на врага. Особенно если учитывать, что Андреевка и Клещеевка на высоте, а сама железная дорога – на низине. Это позволяет бить по оккупантам из артиллерии. Следовательно, российские военные в не очень выгодном положении. В то же время, отойти к дороге они не могут.

Россияне цепляются за железную дорогу

Калашников заметил, что если враг начнет отступать, то наши военные будут продвигаться. Поэтому оккупантов ожидает еще большая угроза в районе Бахмута.

По словам спикера, железная дорога, можно сказать, – серая зона. Но там постоянно продолжаются бои. Оккупанты пытаются восстановить некоторые из своих позиций, но наши защитники этого врагу не дают. В то же время, с резервами у врага становится все хуже.

Он обратил внимание, что позиция, которую сейчас удерживают враги, не слишком выгодна для них. В то же время, они не могут отступать. Ибо когда ВСУ дойдут до трассы Т0513, то они смогут продвинуться и дальше. А это значит, что юго-восточное направление начнет сыпаться.

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