Дезертирство и самострелы: успехи ВСУ возле Бахмута создают серьезные проблемы для врага

Россияне в панике, ведь теряют свои позиции к югу от Бахмута. Противнику не удалось преуспеть, однако Вооруженные Силы, сдержав наступательный порыв, активно продвигаются на многих участках фронта.

Эта ситуация создает для окупантов серьезные проблемы. Об этом 24 Каналу сказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что Бахмутское направление является одним из самых стратегических.

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Панические настроения набирают обороты

Бахмут остается стратегическим направлением. Его не зря называют воротами Донбасса.

Сейчас на Востоке у противника ряд серьезных проблем. Оккупанты не могут привлечь на другие направления свои оперативные резервы, которые сосредоточены возле Бахмута. Поэтому россияне испытывают серьезный дефицит кадровых частей на других стратегических направлениях, в частности на Лимано-Купянском,

– добавил офицер ВСУ.

Российские захватчики вынуждены применять полуподготовленные группировки "Шторм-Z", в которые входят зеки. Это также приводит к росту дезертирских настроений в российской армии.

Мы видим, что на Купянском направлении 25 и 126 армии России активно говорят о том, что хотят отступать с этого направления из-за того, что им не выплачивают зарплаты и боевые выплаты, а также из-за высоких потерь личного состава,

– отметил Березовец.

Использование новейших видов вооружения, в частности ATACMS, приведет к увеличению панических настроений среди российских подразделений, росту уровня дезертирства, самострелов и отказов в исполнении приказов российского военного командования.

Почему россияне хотят отступать с Купянского направления: смотрите видео

В Бахмуте ЧВК "Вагнера" превратилась в пепел

Методом ковровых бомбардировок российские захватчики разбомбили Соледарь, Северодонецк, Марьинку и т.д. Так же армия России уничтожила Бахмут. Сейчас от города остались груды камней и руины.

Вооруженные Силы более года героически проводили оборонительную операцию, в результате которой были переморены лучшие кадровые части армии России и ЧВК "Вагнера".

"Благодаря героизму и профессионализму украинских военных ЧВК Евгения Пригожина фактически прекратила существование. Вагнеровцы стерлись в Бахмуте. Потери ЧВК составляют около 30 тысяч личного состава", – сказал офицер ВСУ.

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