ВСУ отбросили россиян за пределы Бахмута – на предыдущие позиции

Самые ожесточенные бои сейчас идут вблизи Бахмута. Оккупанты не оставляют попыток взять город под свой контроль, разрушая его до основания.

Как отметил во время телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, больше половины города враг разрушил до основания. В то же время, есть хорошие новости, касающиеся успехов Сил обороны.

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Оккупантов удалось отбросить

По словам Кириленко, "враг отброшен на свои предыдущие позиции". Он имеет в виду, что российскую армию удалось отогнать за пределы Бахмута.

Глава ОВА отметил, что украинские военные мужественно защищают Бахмут от оккупантов. Так что врагу никак не удается продвинуться. В то же время сам город изрядно пострадал от рук захватчиков. Более 60% разрушено.

Кириленко в эфире добавил, что российские военные не перестают обстреливать Бахмут. В результате атак 4 января погибли две женщины. Они стали жертвами артиллерийского огня, который оккупанты открыли по гражданскому населению.