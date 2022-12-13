В Луганской области ВСУ за сутки уничтожили 6 вражеских "Градов": какая ситуация на Донбассе

Бахмут сейчас является наиболее горячей точной восточного фронта, ведь за город идут ожесточенные бои. Враг сосредоточил большое количество артиллерии на этом направлении, однако немало единиц техники уже ликвидировали Вооруженные Силы.

Вблизи небольшого городка Бахмута на Донетчине оккупанты теряют ежедневно до 120 бойцов, однако им все равно не удается взять населенный пункт. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона рассказал, какая ситуация в регионе по состоянию на 13 декабря и как украинской армии удается успешно ликвидировать захватчиков.

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Враг сосредотачивает в Бахмуте артиллерию

По словам Череватого, оккупанты сейчас пытаются сделать все, чтобы прорвать оборону ВСУ и используют для этого в большом количестве артиллерийские системы. Однако следует понимать, что с каждым днем русским солдатам все труднее вести эффективные боевые действия.

Действительно, враг имел большой запас боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра ко всем системам реактивного огня, однако интенсивная война в течение 9 месяцев истощает любые запасы и бесспорно врагу приходилось решать эти логистические вопросы,

– сказал спикер.

Говоря о решении логистических вопросов, Череватый имел в виду то, что россиянам приходится поставлять боеприпасы из дальних регионов государства – то есть из складов, расположенных далеко от линии фронта.

В то же время он упомянул о приказе, согласно которому вражеское командование запретило разгружать артиллерийские боеприпасы менее чем в 100 километрах от линии столкновения. Такое решение мотивировано тем, что ВСУ системно наносят удары по российским подразделениям и их технике.

Как украинская армия ликвидирует вражескую артиллерию

Пока известно, что количество вражеских артиллерийских дивизионов на Бахмутском направлении уже 12. По словам Череватого, это много, однако даже такое количество оружия не является препятствием для Вооруженных Сил, которые не устают свидетельствовать, что Бахмут не по зубам россиянам.

Это много (количество артиллерии – 24 Канал) и это видно по самому уничтоженному городу. Наверное, невредимого места нет в Бахмуте,

– констатировал Череватый.

Напоследок он вспомнил, что в Луганской области украинским защитникам удалось уничтожить 6 систем "Град" в сутки. Можем предположить, что успехи наших воинов под Бахмутом тоже немалые. К тому же эксперты отмечают, что россияне используют такую тактику, когда после безрезультатных атак в их взводах выживает всего 10 процентов солдат.