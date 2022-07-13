Неудачная разведка боем у россиян и отбитые атаки возле Бахмута: какая ситуация на фронте

Проходят 140 сутки противостояния украинских защитников против российских оккупантов. Ситуация на фронте остается сложной, ведь там постоянно продолжаются интенсивные бои.

Кроме того, российские оккупанты не прекращают наносить ракетные удары по территории почти всей Украины. О происходящем на каждом из направлений традиционно рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Какая ситуация на фронте 13 июля: данные Генштаба ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

Враг намерен усилить контрразведывательный режим в приграничных районах Курской области. Для этого он принимает соответствующие меры на Сиверском направлении. Обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфино и Покровка Сумской области – военных объектов там не было. Также противник вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Заруцкого, Шалыгиного и Старикового.

Относительно Харьковского направления, то российская армия основные усилия сосредоточивает на недопущении продвижения украинских войск. Также на этом направлении захватчики пытались осуществить штурм в направлении Дементиевки, впрочем, не получилось – наши воины в очередной раз отбили их. Поэтому сейчас захватчики пополняют запасы и пытаются доукомплектовать подразделения, которые понесли потери.

К сожалению, жители таких населенных пунктов как Харьков, Дементиевка, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянка, Залиман, Старый Салтов, Петровка, Русская Лозовая, Уды, Явирское, Коробочкино и Победа, были вынуждены снова находиться под вражескими обстрелами.

Кроме того, россияне нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи верхнего Салтова и Петровки.

На Славянском направлении враг осуществляет огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах отдельных населенных пунктов. От авиаудара снова страдала Мазановка. Также российская армия ввела штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины, но без успеха.

В течение суток 13 июля активных действий не наблюдалось и на Краматорском направлении. Отмечается, что враг обстреливал из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, а возле Спорного – авиационные удары.

На Бахмутском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выемка, Берестовое, Билогоривка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Торецьк, Шумы, Майорськ и Зайцевое. Также нанесли авиационный удар недалеко от вершины.

Как и на других, враг пытался осуществить штурм, в частности в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины. Однако воины ВСУ безупречно выполняют свою работу – они метким огнем свели на нет их попытки. Разведку боем в районе Покровского враг тоже провалил.

Продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Правда, по информации Генштаба, их интенсивность меньше. В отдельных районах были нанесены авиационные удары, а вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки враг вел воздушную разведку БПЛА.

Продолжались обстрелы и на Южнобугском направлении. От атак страдали в районах населенных пунктов Потемкино, Князевка, Осокоровка, Добрянка, Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригорьевка, Заря, Оленевка, Котлярево, Шевченкове, Луч, Посад-Покровское, Степная Долина, Украинка, Прибугское, Новая Заря, Лиманы и Лупареве.

Кроме того, в Генштабе сообщают, что оккупанты удерживают в Черном море четыре носители высокоточного оружия. Они в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины.

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