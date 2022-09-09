В Донецкой области россияне убили 9 человек, десятки раненых, – ОВА
Российские оккупанты продолжают бить по территории Донецкой области. Практически вся территория постоянно находится под опасностью обстрелов.
Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. По ее словам, ситуация в Донецкой области остается достаточно острой. Только за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 9 гражданских, еще 23 человека получили ранения.
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Массированные обстрелы были в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, которые находятся вблизи линии фронта. Также за прошедшие сутки фиксировали прилеты в Бахмуте. А в Славянске оккупанты попали в одно из промышленных предприятий, где производили керамику, и сельскохозяйственный техникум.
Вся территория области фактически под угрозой постоянных обстрелов. Мы постоянно говорим, что вся территория Донбасса сейчас потенциально опасна. Остаться здесь не стоит, нужно уезжать в более безопасные области Украины, –
подчеркнула Игнатченко.
Как проходит эвакуация в Донецкой области
В конце июля Кабмин принял решение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области. Чиновники предостерегали, что там, скорее всего, не получится провести отопительный сезон из-за того, что оккупанты уничтожили соответствующую инфраструктуру. Если человек не захочет ехать, должен подписать соответствующий бланк отказа.
Как отмечает Игнатченко, по состоянию на 24 февраля на подконтрольной территории Донбасса проживало около 1 миллиона 670 тысяч человек . Сейчас там находится около 340 тысяч . Это преимущественно люди пожилого возраста, которым психологически трудно уехать из дома.
Представитель Донецкой ОВА признает, что процесс не проходит легко. Однако с 1 августа удалось эвакуировать около 15 тысяч человек. Их бесплатно привозят в транспортный хаб в Покровске, после чего людей также бесплатно расселяют в безопасные регионы Украины.
Эвакуация продолжается. Отопительный сезон в Донецкой области под большой угрозой – о комфортных условиях проживания речь не идет, ведь газа не будет. Однако есть надежда на электричество и альтернативные источники. По данным ОВА, область сможет обеспечить обогрев около 235 тысяч человек.
Игнатенко призвала людей не ждать, а эвакуироваться. Сейчас в области идет буквально поквартирный, дворовый обход.
Обращаюсь к людям. Пожалуйста, эвакуируйте, пока это возможно. Затем под обстрелами все равно будет желание эвакуироваться. Но тогда вы будете подвергать опасности не только себя, но и жизнь людей, которые к вам приедут, –
отметила Игнатченко.
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Добавим, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что происходит на временно оккупированных территориях Луганской области. Гуманитарная ситуация настолько ужасная, что местные не могут там жить.