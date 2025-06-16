Россияне давят с трех сторон: военный честно рассказал о ситуации на горячих направлениях

Ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной. Российские войска активизировали наступление на 3 направлениях: Донецкая область, Купянский и Сумская область. Основная цель – захват всей Донецкой области и ослабление украинских сил.

Также враг стремится нарушить логистику и создать впечатление о расширении фронта из-за возможных диверсионных действий на Днепропетровщине. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Какова ситуация на фронте

Как рассказал Мусиенко, враг активно наступает сразу на 3 главных направлениях.

Донецкая область – Покровское направление и в сторону Константиновки. Российские войска пытаются развить успех с целью выхода на Славянск и Краматорск. Купянское направление – ситуация остается напряженной, враг постоянно подтягивает силы, пытается продвигаться вперед и ослаблять украинские позиции. Сумщина – Россия пытается создать так называемую "буферную зону" на украинской территории, продвигаясь настолько глубоко, насколько позволяют обстоятельства. В нескольких местах им удалось закрепиться.

Несмотря на активность на всех направлениях, основной приоритет для врага – именно Донецкая область. Намерение российского командования на лето – осень очевидно: захватить Донецкую область в пределах административно-территориальных границ,

– предположил военнослужащий.

Активность в Харьковской и Сумской областях также имеет стратегическую цель – отвлечение украинских резервов, чтобы уменьшить возможность нашего усиления в Донецкой области.

На Покровском направлении россияне сейчас снова пытаются осуществить наступление с целью:

выйти на административные границы с Днепропетровской областью;

захватить север Донецкой области и часть Луганщины, которая до сих пор контролируется украинскими силами.

На этой неделе на Сумщине удалось фактически остановить продвижение врага. Однако штурмы продолжаются – противник пытается прорвать украинскую оборону.

На Купянском направлении враг достиг определенных тактических успехов, продвинулся вперед. Однако ситуация в целом не является критически хуже, чем раньше. Основная цель – нанести максимальный вред, найти слабые места в нашей обороне.

На Покровском направлении россияне пытаются: выйти на границу с Днепропетровщиной, захватить Покровск, создать "серую зону" уже на территории Днепропетровской области, нарушить логистику, усложнить переброску украинских резервов и подкреплений.

Кроме того, враг может активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Днепропетровщины. Цель таких действий – не только тактическая, но и информационно-пропагандистская: создать впечатление о якобы "расширении фронта", хотя закрепления там нет.

Дошли ли россияне до Покровска: смотрите на карте