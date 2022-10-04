Россияне заминировали маршруты возможного выдвижения Сил обороны на Краматорском направлении
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты опасаются продвижения украинских военных. С этой целью враг заминировал маршруты, по которым наши защитники могут двигаться на Краматорском направлении. Расскажем о ситуации на фронте.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, враг сосредотачивает силы на удержании ранее захваченных территорий. Но это отнюдь не влияет на продолжающееся контрнаступление.
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Враг минирует маршруты
По данным Генштаба, из танков и артиллерии российские военные били по Белогоровке, Верхнекаменскому и Серебрянке. Кроме того, известно о минировании маршрутов на Краматорском направлении, которыми могут воспользоваться ВСУ для продвижения вперед.
- Также враг открывал огонь и по другим направлениям. Например, на Слобожанском от оккупантов пострадали Стрелецкая и Двуречная.
- На Бахмутском – районы Соледара, Бахмута, Майорска, Зайцева и Яковлевки.
- На Авдеевском – сама Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, а также Сухая Балка.
- Что касается Новопавловского и Запорожского направлений, то из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреливали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное, а также Богоявленка. Все они расположены вдоль линии столкновения.
- А вот на Южнобужском направлении российские захватчики обстреляли более 25 населённых пунктов. Они также расположены на линии соприкосновения.
- Заметим, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не наблюдалось.
Враг нанес 3 ракетных и 12 авиаударов
Известно, что за прошедшие сутки российские военные нанесли 3 ракетных, а также 12 авиаударов. Кроме того, было зафиксировано более 100 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня. В результате пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Зайцево, Марьинка, а также Бахмут.
Не обошлось также без атак за прошедшие сутки. Вражеские попытки продвинуться зафиксировали в районах Выемки, Майорска, Спорного, Озеряновки, Бахмутского, Каменки, а также Терновых Подов. Все атаки наши военные отразили, не оставив врагу шансов.
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