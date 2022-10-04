Россияне заминировали маршруты возможного выдвижения Сил обороны на Краматорском направлении

Оккупанты опасаются продвижения украинских военных. С этой целью враг заминировал маршруты, по которым наши защитники могут двигаться на Краматорском направлении. Расскажем о ситуации на фронте.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, враг сосредотачивает силы на удержании ранее захваченных территорий. Но это отнюдь не влияет на продолжающееся контрнаступление.

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Враг минирует маршруты

По данным Генштаба, из танков и артиллерии российские военные били по Белогоровке, Верхнекаменскому и Серебрянке. Кроме того, известно о минировании маршрутов на Краматорском направлении, которыми могут воспользоваться ВСУ для продвижения вперед.

Также враг открывал огонь и по другим направлениям. Например, на Слобожанском от оккупантов пострадали Стрелецкая и Двуречная.

от оккупантов пострадали Стрелецкая и Двуречная. На Бахмутском – районы Соледара, Бахмута, Майорска, Зайцева и Яковлевки.

– районы Соледара, Бахмута, Майорска, Зайцева и Яковлевки. На Авдеевском – сама Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, а также Сухая Балка.

– сама Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, а также Сухая Балка. Что касается Новопавловского и Запорожского направлений, то из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреливали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное, а также Богоявленка. Все они расположены вдоль линии столкновения.

то из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреливали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное, а также Богоявленка. Все они расположены вдоль линии столкновения. А вот на Южнобужском направлении российские захватчики обстреляли более 25 населённых пунктов. Они также расположены на линии соприкосновения.

российские захватчики обстреляли более 25 населённых пунктов. Они также расположены на линии соприкосновения. Заметим, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не наблюдалось.

Враг нанес 3 ракетных и 12 авиаударов

Известно, что за прошедшие сутки российские военные нанесли 3 ракетных, а также 12 авиаударов. Кроме того, было зафиксировано более 100 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня. В результате пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Зайцево, Марьинка, а также Бахмут.

Не обошлось также без атак за прошедшие сутки. Вражеские попытки продвинуться зафиксировали в районах Выемки, Майорска, Спорного, Озеряновки, Бахмутского, Каменки, а также Терновых Подов. Все атаки наши военные отразили, не оставив врагу шансов.

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