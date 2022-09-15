Россияне бросили усилия на укрепление обороны на Донетчине и Запорожье: воевать могут не все

Контрнаступление ВСУ идет полным ходом. Так что враг буквально вынужден занимать оборонительную позицию. Так, россияне бросили все свои усилия на укрепление позиций на Донетчине и Запорожье.

Успех украинских военных на фронте не дает покоя россиянам. Они понимают, что могут в любой момент пополнить статистику потерь, поэтому пытаются перейти из нападения на оборону. В частности, это наблюдается на Донетчине и Запорожье, передают в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты хотят укрепить линию обороны

Как отмечают в ведомстве, российские военные пытаются укрепить свою первую линию обороны в этих двух областях. С этой целью приходится перебрасывать резервы из состава подразделений того же третьего армейского корпуса. Кроме того, для усиления используются остатки подразделений, которым удалось спастись на Харьковском направлении.

В то же время враг может столкнуться с серьезными проблемами вскоре. Ему нечем будет не только воевать, но и нечем защищаться. А все благодаря проделанной ранее работе ВСУ. Речь идет о нарушении логистического обеспечения оккупантов. Это явилось причиной возникновения дефицита отдельных видов боеприпасов, которые использовали россияне в своих РСЗО и артиллерии.

Наступают и несут потери

Следует понимать, что российские захватчики продолжают пробовать атаковать наши позиции. Враг стремился продвинуться в районах Спорного, Соледара, Майорска, Зайцева, Отрадовки, Веселой Долины и Новомихайловки за прошедшие сутки. Но добиться желаемых результатов не удалось, ведь защитники Украины отбили атаки.

В то же время ВСУ нанесли 12 ударов по местам скопления как живой силы, так и техники российских бойцов. Это удалось сделать с помощью авиации сил обороны. Соответствующие удары наши военные нанесли для того, чтобы поддержать действия наземных группировок. Уже известно, что пострадали:

шесть районов сосредоточения живой силы захватчиков,

два взводных пункта,

четыре позиции зенитных ракетных комплексов

Что касается потерь, то в Генштабе подчеркнули, что их еще уточняют.

А еще подразделения противовоздушной обороны могут похвастаться уничтожением еще четырех вражеских самолетов по разным направлениям. Речь идет о сразу трех Су-25, а также один Су-24М.

Отметим, что по состоянию на 14 сентября ВСУ уничтожили 246 самолетов врага. Что касается живой силы, то ряды "двухсотых" пополнили 53 650 российских бойцов. И эта цифра ежедневно растет, приближая нас к победе.

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