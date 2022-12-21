Оккупанты готовят принудительную эвакуацию из Васильевки, а ВСУ отбили атаки около 25 населенных пунктов

Защитники Украины продолжают титанически противостоять российским бойцам. Ситуация на фронте очень сложная. Только за минувшие сутки удалось отбить атаки вблизи 25 населенных пунктов.

Об этом и общей ситуации с фронта сообщили в утренней сводке Генштаба. В ведомстве отметили, что оккупанты продолжают штурмовать наши позиции, терпя бешеные потери. Но обо всем по очереди.

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Из Васильевки готовят принудительную эвакуацию

Как отмечают в ведомстве, войска оккупантов с 12 декабря занимаются подготовкой к принудительной эвакуации. Будут вывозить жителей города Васильевка, а также близлежащих населенных пунктов. Напомним, что речь идет о части захваченной Запорожской области.

Если мы уже заговорили о Запорожье, то на одноименном и Херсонском направлениях не утихают обстрелы. С РСЗО оккупанты атакуют ряд населенных пунктов. В частности, Белогорье, Каменское и Малые Щербаки в Запорожье. А также Новодмитровку, Каменское, Республиканца, Новоберислава, Понятовку, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновку в Херсонской области.

ВСУ результативно выполняют работу

Отметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники противника. Кроме того, 12 ударов пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Результативно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерия. Им удалось поразить состав боеприпасов, 3 пункта управления, а также 10 районов скопления живой силы врага.

Также есть подтверждение огневого поражения, нанесенного ВСУ 19 декабря. Речь идет об ударе по живой силе и технике оккупантов в районе Васильевки Херсонской области. Удалось уничтожить 8 единиц тяжелой военной техники. Что касается потерь в живой силе, то они уточняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак врага. Их зафиксировали около 25 населенных пунктов. В частности, Масютовки на Харьковщине, Подкуйчанска, Дибровы и Белогоровки на Луганщине, Верхнекаменского, Веселого, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Водяного, Песков, Невельского, Марьинки, Новомихайловки, а также Пречистовки Донецкой области.

В то же время враг нанес 5 ракетных и 16 авиаударов. Кроме того, зафиксировали 61 обстрел из РСЗО. В результате значительные повреждения получила гражданская инфраструктура. Также пострадали мирные жители Херсона, Константиновки и Волчанска.

Какая ситуация на других направлениях фронта

Например, на Волынском и Полесском не наблюдается существенных изменений. По данным Генштаба, признаков формирование наступательных группировок врага там тоже не обнаружили.

В то же время не прекращаются обстрелы населенных пунктов в других направлениях. По ним враг бьет из всех видов имеющегося у него вооружения. Под огонь попали Северское, Слобожанское, Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, а также Новопавловское направления.

Напоследок напомним об актуальных потерях врага. По состоянию на утро 21 декабря удалось уничтожить 99 230 российских захватчиков. Заметим, что это примерно цифра, ведь точно подсчитать количество ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий невозможно.