Враг интенсивно атакует на Покровском и Новопавловском направлениях: вечерняя сводка Генштаба

Украинские защитники продолжают удерживать российские войска по всей линии фронта. За сутки на фронте зафиксировано 98 боевых столкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

Враг провел пять штурмовых действий в сторону Волчанска, Строицы и Двухлетней отбили украинцы на Харьковском направлении. Российская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении кафиры четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызового, продолжается одно боестолкновение.

Пять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековка и Зеленая Долина. Силы обороны отразили три атаки противника, продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении украинские защитники успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Временного Яра, Новомаркового и Ступочек.

Оккупанты девять раз пытались убиться в оборону украинских защитников на Торецком направлении в районах Торецкого и Крымского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Враг интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, оккупанты совершили 33 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность русских войск– в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 321 оккупанта., 153 из них– безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 13 единиц автомобильной техники, две пушки и три мотоцикла, кроме этого, значительно повредили танк и девять единиц автомобильной техники захватчиков,

– рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг проводил три штурмовых действия в направлении Волшебного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения, враг пытался продвинуться в районе Пятихаток.

Восемнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 35 – из реактивных систем залпового огня, нанес 11 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

На Приднепровском направлении с начала суток русские войска наступательных действий не проводили.