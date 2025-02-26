Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

Ворог провів п’ять штурмових дій в бік Вовчанська, Строївки та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку. Російська авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. Сили оборони відбили три атаки противника, тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Ступочок.

Окупанти дев’ять разів намагалися вбитися в оборону українських захисників на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення досі тривають.

Ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, окупанти здійснили 33 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських військ – в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників,

– розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив три штурмові дії в напрямку Чарівного, водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення, ворог намагався просунутись в районі П’ятихаток.

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 35 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

На Придніпровському напрямку від початку доби російські війська наступальних дій не проводили.