ВСУ отбили атаки врага под Соледаром и более десятка других населенных пунктов, – Генштаб

Украинские военные делают все возможное, чтобы прогнать врага из родной страны. За прошедшие сутки удалось отбить атаки оккупантов возле ряда населенных пунктов, в том числе Соледара.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба, которыми ведомство поделилось с утра 7 января. Рассказываем дальше, какая ситуация на фронте и возле каких населенных пунктов оккупанты пытались идти в атаку.

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Оккупанты не прекращают атаки

По данным Генштаба, россияне не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области Наступательные действия оккупанты ведут на Бахмутском направлении.

Только за прошедшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки врага поблизости Стельмаховки, Макеевки, Дибровы и Белогоровки Луганской области, а также Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещиевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области.

Важно обратить внимание на то, что в перечне населенных пунктов Соледар. На днях мы рассказывали о том, что неудачи под Бахмутом изнурили врага. Итак, он начал перебрасывать свои войска в район Соледара. Напомним, что этот населенный пункт расположен в 15 километрах от Бахмута.

Какая ситуация на разных направлениях

Волынский и Полесский. Здесь существенных изменений за прошедшие сутки не зафиксировали. Также не выявлено формирование наступательных группировок врага.

Сиверский и Слобожанский. Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Если говорить о Купянском и Лиманском, там под вражеский огонь попали более 20 населенных пунктов в Луганской области. Еще более 20 населенных пунктов захватчики обстреляли на Бахмутском направлении. Что касается Авдеевского и Новопавловского направлений, там враги атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области.

Не утихали обстрелы также на Запорожском и Херсонском направлении. Что касается последнего, то от рук врага пострадали мирные жители. Также разрушения получила гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона.

Напоследок пройдемся потерями врага за прошедшие сутки. За 6 января удалось отправить на тот свет 490 бойцов русского войска. Общая статистика свидетельствует, что 110 740 оккупантов больше не смогут воевать.