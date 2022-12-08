Зеки-дезертиры в оккупированной Ясиноватой, принудительная мобилизация в Запорожье: главное из Генштаба

Украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. Они не только уничтожают оккупантов, но и освобождают родную землю. Рассказываем о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 декабря.

Как отмечают в Генштабе, российские захватчики не оставляют попыток идти в атаку. И это они делают несмотря на то, что терпят немалые потери на фронте.

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Атаки и обстрелы не утихают

За минувшие сутки зафиксировали наступление врага в районах Терновая на Харьковщине, Стельмаховки, Площанки, Краснопоповки, Белогоровки на Луганщине, Белогоровки, Берестового, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Майорского, Марьинки и Новомихайловки на Донетчине. Их наши защитники отбили, заставив оккупантов отступать.

Известно также, что захватчики нанесли 7 ракетных и 16 авиаударов. Кроме того, зафиксировали более 40 обстрелов из РСЗО. В Генштабе отмечают, что риск ракетных ударов по объектам энергетической и критической инфраструктуры сохраняется. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге и переходите к укрытию, когда раздаются сирены.

Дезертирство среди оккупантов растет

По имеющимся данным, нестабильная ситуация во временно оккупированной Ясиноватой на Донетчине. Там во время перевозки одного из подразделений врага на боевые позиции зафиксировали побег. Его совершили около 20 зеков. Таким образом, можно считать, что они его сделали чуть ли не дважды: сначала из тюрьмы, но при поддержке военного руководства, а затем – с линии фронта.

В Генштабе отмечают, что троих беглецов нашли и ликвидировали. Это сделали для того, чтобы у других не было даже соблазна повторить нечто подобное.

Тем временем на временно оккупированной территории Запорожья враг ищет возможности пополнять потери. Для этого россияне планируют мобилизовать в армию местных жителей. Известно, что в Мелитополе уже выдают повестки мужчинам призывного возраста. От них требуют прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

Враг продолжает нести потери

Как отмечают в сводке, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Также 2 удара зафиксировали по позициям ЗРК.

Также наши военные сбили дрон-камикадзе типа "Шахид-136" и БпЛА для разведки "Орлан". А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

6 пунктов управления;

5 районов скопления живой силы;

позицию артиллерии;

2 склада с боеприпасами.

Какая ситуация на разных направлениях

Волынский и Полесский – существенных изменений не зафиксировали, а вот на Северском – артиллерийские и минометные обстрелы. Обстреливал из танков и артиллерии враг и Слобожанское направление.

А вот на Купянском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне пытаются обороняться. Огненное поражение районов ряда населённых пунктов зафиксировано на Лиманском направлении. Не обошлось и без обстрелов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Усиление группировки войск и оборонные действия зафиксировали на Херсонском направлении. Там же враг продолжает обстрелы. Под огонь оккупантов попал ряд населенных пунктов, в том числе Херсон и Николаев.

В заключение заметим, что по состоянию на утро 8 декабря ликвидировано 92 740 российских захватчиков. Эта цифра приблизительна, ведь в зонах ведения активных боевых действий очень сложно подсчитать точное количество уничтоженных врагов.