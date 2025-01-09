Самая нестабильная ситуация в центральной части Донецкой области: обзор фронта от британской разведки

Британская разведка проанализировала ситуацию в Донецкой и Курской областях. Там отметили, что Россия уже почти полностью захватила Курахово.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор Министерства обороны Великобритании. В нем также вспомнили ограниченную бронетанковую контратаку Украины в Курской области.

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Какова ситуация в Донецкой области

В Минобороны Великобритании отмечают, что Россия продолжает концентрировать свои атаки на центральной части Донецкой области.

Согласно данным британской разведки, российские войска почти захватили город Курахово, на который они начали наступление с середины ноября 2024 года.

К югу от Покровска российские войска продвинулись на запад, захватив несколько сел и заняв позиции в 4 километрах к югу от города,

– говорится в обзоре.

Что происходит в Курской области

В обзоре также упомянули о том, что 5 января 2025 года Украина осуществила ограниченную бронетанковую контратаку на российские войска в Курской области.

Атака состоялась в то время, когда Украина продолжает защищать свою важную территорию в Курской области от постоянных атак российских и северокорейских войск,

– отметили в обзоре.

Там добавили, что несмотря на значительные потери, в течение нескольких последних недель Россия имела лишь незначительное продвижение в Курской области.