Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Азов" Сергей Ротчук "Джедай", отметив, что украинские военные не дают продвигаться противнику. Бойцы отбивают позиции назад.

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Тактика россиян

Захватываем понемногу новые, пытаемся улучшать нашу оперативную обстановку. Активно враг применяет артиллерию. Она, кажется, просто бесконечная. Артиллерия у них порой просто не замолкает,

– сказал "Джедай".

Также захватчики активно используют личный состав. Враг имеет очень большие ресурсы и этим пользуется. Тактика россиян, которую можно наблюдать на разных направлениях, более-менее похожа.

Как противник строит укрепления

Офицер бригады "Азов" отметил, что россияне довольно хорошо строят фортификационные сооружения. Враг копает очень активно и сильно несмотря на обстрелы.

"Чем быстрее они копают – тем глубже они закапываются, тем сложнее их потом выбить. Поэтому наша сторона должна держать инициативу, навязывать свою активность боевых действий и не давать им закрепиться. Это критически важно", – сказал Сергей Ротчук.

Какая ситуация на фронте