Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Азов" Сергей Ротчук "Джедай", отметив, что украинские военные не дают продвигаться противнику. Бойцы отбивают позиции назад.
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Тактика россиян
Захватываем понемногу новые, пытаемся улучшать нашу оперативную обстановку. Активно враг применяет артиллерию. Она, кажется, просто бесконечная. Артиллерия у них порой просто не замолкает,
– сказал "Джедай".
Также захватчики активно используют личный состав. Враг имеет очень большие ресурсы и этим пользуется. Тактика россиян, которую можно наблюдать на разных направлениях, более-менее похожа.
Как противник строит укрепления
Офицер бригады "Азов" отметил, что россияне довольно хорошо строят фортификационные сооружения. Враг копает очень активно и сильно несмотря на обстрелы.
"Чем быстрее они копают – тем глубже они закапываются, тем сложнее их потом выбить. Поэтому наша сторона должна держать инициативу, навязывать свою активность боевых действий и не давать им закрепиться. Это критически важно", – сказал Сергей Ротчук.
Какая ситуация на фронте
- Россияне продолжают наступать на Харьковском и Купянском направлениях. Продолжаются бои в направлении Лимана. Враг пытается продвинуться на Покровском и Кураховском направлениях. Напряженная ситуация в направлении Северска. Неудачно враг наступал на Ореховском направлении.
- С начала полномасштабной войны потери личного состава противника – более 521 тысячи захватчиков. В течение 11 июня Россия потеряла еще 980 своих военных.
- Кроме того, украинские защитники уничтожили 9 российских танков, 11 ББМ, 46 артсистем и 2 средства ПВО. Не стало у врага 60 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 2 единиц спецтехники. ВСУ также уничтожили 19 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.