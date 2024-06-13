Про це 24 Каналу розказав офіцер бригади "Азов" Сергій Ротчук "Джедай", зауваживши, що українські військові не дають просуватися противнику. Бійці відбивають позиції назад.

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Тактика росіян

Захоплюємо потрошечку нові, намагаємося покращувати нашу оперативну обстановку. Активно ворог застосовує артилерію. Вона, здається, просто нескінченна. Артилерія у них часом просто не замовкає,

– сказав "Джедай".

Також загарбники активно використовують особовий склад. Ворог має дуже великі ресурси й цим користується. Тактика росіян, яку можна спостерігати на різних напрямках, більш-менш схожа.

Як противник будує укріплення

Офіцер бригади "Азов" зауважив, що росіяни доволі добре будують фортифікаційні споруди. Ворог копає дуже активно та сильно попри обстріли.

"Чим швидше вони копають – тим глибше вони закопуються, тим складніше їх потім вибити. Тому наша сторона має тримати ініціативу, нав'язувати свою активність бойових дій і не давати їм закріпитися. Це критично важливо", – наголосив Сергій Ротчук.

Яка ситуація на фронті