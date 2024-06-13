Про це 24 Каналу розказав офіцер бригади "Азов" Сергій Ротчук "Джедай", зауваживши, що українські військові не дають просуватися противнику. Бійці відбивають позиції назад.
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Тактика росіян
Захоплюємо потрошечку нові, намагаємося покращувати нашу оперативну обстановку. Активно ворог застосовує артилерію. Вона, здається, просто нескінченна. Артилерія у них часом просто не замовкає,
– сказав "Джедай".
Також загарбники активно використовують особовий склад. Ворог має дуже великі ресурси й цим користується. Тактика росіян, яку можна спостерігати на різних напрямках, більш-менш схожа.
Як противник будує укріплення
Офіцер бригади "Азов" зауважив, що росіяни доволі добре будують фортифікаційні споруди. Ворог копає дуже активно та сильно попри обстріли.
"Чим швидше вони копають – тим глибше вони закопуються, тим складніше їх потім вибити. Тому наша сторона має тримати ініціативу, нав'язувати свою активність бойових дій і не давати їм закріпитися. Це критично важливо", – наголосив Сергій Ротчук.
Яка ситуація на фронті
- Росіяни продовжують наступати на Харківському та Куп'янському напрямках. Тривають бої у напрямку Лиману. Ворог намагається просунутися на Покровському та Курахівському напрямках. Напружена ситуація у напрямку Сіверська. Невдало ворог наступав на Оріхівському напрямку.
- Від початку повномасштабної війни втрати особового складу противника – понад 521 тисяча загарбників. Протягом 11 червня Росія втратила ще 980 своїх військових.
- Окрім того, українські захисники знищили 9 російських танків, 11 ББМ, 46 артсистем та 2 засоби ППО. Не стало у ворога 60 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2 одиниць спецтехніки. ЗСУ також знищили 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.