Удар по россиянам в Горловке и строительство окопов в Белгородской области: главное от Генштаба

За почти 9 месяцев войны Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин. Таким образом ВСУ мощно дают отпор врагу.

Украинские военные за минувшие сутки отбили многие атаки российских оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Враг бьет по Украине

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

ВСУ мощно отбили атаки врага

За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское, Марьинка Донецкой области.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Вместе с тем, на Северском направлении противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районы Заруцкого на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковым и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении под огневое поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площанки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Северное, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенный пункт Червоногригоровка Днепропетровской области и Херсон.

Какие потери понесли оккупанты

Подтверждено огневое поражение 17 декабря сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

В Белгородской области в панике роют окопы

С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ситуация на фронте остается стабильной. Продолжаются ожесточенные бои на Донецком и Луганском направлениях.