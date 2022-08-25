На нескольких направлениях оккупанты безуспешно пытались преодолеть сопротивление ВСУ: какая ситуация на фронте

По состоянию на утро 25 августа российские оккупанты безуспешно пытались вести наступление на Бахмутском направлении. А на Краматорском враг устроил обстрел из танков, ствольной артиллерии и РСЗО.

В то же время Вооруженные Силы Украины борются с захватчиками и дают отпор. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

К теме Авиация оккупантов пыталась разрушить важные объекты в Соледаре и Бахмуте

Что происходит на Севере и Харьковщине

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация осталась без изменений.

В Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

Боевые действия на Донбассе

На Славянском направлении под огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Бахмутском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Враг привлек авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцево. Безуспешно пытался вести наступление по направлению к Майское – Кодема.

На Авдеевском направлении противник нанес огненное поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. Противник пытался вести наступление в направлении Пески – Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Для нанесения ударов враг также задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.

Что происходит на Запорожском и Южнобужском направлениях

В Запорожском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Времевка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары недалеко от Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.

На Южнобужском направлении оккупанты осуществляли обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница.

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства и поражения объектов в глубине территории Украины.

Деградация российской армии

Несмотря на безумные усилия, российским оккупантам не удается продвигаться на Донбассе. Мечта врага выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей тают с каждым днем.

Британские разведчики сообщают о провале плана путина по контролю над нашим государством. С 2014 года он начал использовать военную силу и дипломатическое принуждение для вмешательства в суверенные дела Украины, но ему не удалось достичь своей цели.

Кроме того, за шесть месяцев войны оккупантам не удалось достичь поставленных целей по захвату всей Украины. В настоящее время боевой дух в российской армии плохой, потому что они несут потери.

Вас может заинтересовать – ВСУ ответили армии путина: смотрите видео