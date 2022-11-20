Россияне перемещают и рассредоточивают свои войска в Украине: к чему готовятся – анализ ISW
Источник:ISW
Так называемый жест доброй воли россиян на части Херсона позволил оккупантам перегруппировать свои войска. Отведенных бойцов уже перебрасывают на другие направления для усиления обороны.
Враг пытается изо всех сил окапываться. И использует для этого бойцов, которых украинские военные оттеснили из Херсонской области.
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Оккупантов опрокидывают на другие направления
Как отмечают в Институте по изучению войны, российские войска укрепляют свои позиции во временно оккупированных Луганской, Донецкой и востоке Запорожской областях. Туда, собственно, и опрокидывают бойцов из Херсона, а также свежемобилизованных.
Составители отчета цитируют сообщение Генштаба, в котором говорится об увеличении количества оккупантов в Луганске. Согласно сообщению ведомства, россияне селятся в заброшенные дома в Красном и Семейкино, что в почти 30 километрах к юго-востоку от областного центра.
Глава ОВА Сергей Гайдай накануне заявил, что оккупанты опрокидывают остатки российских десантников с правобережья Херсонщины в Луганщину. Также в ОВА отметили, что часть захватчиков перебросили в Новоайдар, примерно в 55 километрах к востоку от Северодонецка.
Вблизи Мариуполя может находиться до 15 тысяч бойцов
О ситуации в Мариуполе рассказал советник мэра Петр Андрющенко. Он отметил, что в город прибыл передислоцированный личный состав, а также военная техника. В самом Мариупольском районе оккупанты разместили от 10 до 15 тысяч военнослужащих. По словам Андрющенко, новомобилизованных, вероятно, перебрасывают через Мариуполь в западную часть Донецкой области.
Известно также, что оккупанты пытаются рассредоточить свои силы на востоке Запорожской области. Там развернули отдельные элементы в направлении Гуляйполя.
Составители отчета отмечают, что Россия может привлечь дополнительные мобилизованные силы в ближайшие недели. Об этом свидетельствует тот факт, что учения в Брестской области (Беларусь) завершили мобилизованные части 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии.
В Институте не исключают, что россияне будут продолжать использовать как мобилизованные, так и передислокированные бойцы. Они должны способствовать восстановлению наступления на Донетчине, а также удержанию оборонных позиций на Луганщине.
Напомним, что накануне военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал, где будут вести новые наступления враги . По его словам, оккупанты будут пытаться идти вперед. Согласно имеющейся у него информации, захватчики стремятся усилить Луганское направление. Его, собственно, и будут усиливать бойцами из Херсона.
В то же время, российские военные также хотят расширить фронт наступления, которое сейчас сосредоточено в районе Авдеевки и Бахмута. По словам Мусиенко, враг может попытаться пойти на прорыв вблизи этих населённых пунктов.
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