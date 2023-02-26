В Горловку свозят сотни тел вагнеровцев и российских солдат: главное из Генштаба

Воины Вооруженных Сил продолжают отправлять оккупантов в ряды "двухсотых" и "трехсотых". В частности, появилась информация о переполненных захватчиками моргах в городе Горловке Донецкой области.

Заметим, что о потерях оккупантов на этом направлении фронта говорится в сводке командования украинской армии относительно ситуации на фронте по состоянию на вечер 26 февраля. Там также сказано, что авиация ВСУ за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага.

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У Кобзона аншлаг

Известно, что больше всего враг потерял мобилизованных солдат возле Горловки в период с 22 по 24 февраля. Речь идет о 30 вражеских воинах.

В местный морг городской больницы №2 города Горловки из района Верхнеторецкого были доставлены до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск. Они были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и России,

– говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, там отмечено, что в течение суток оккупанты осуществили 11 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсона и вдоль всей линии фронта Донецкой области. В результате есть жертвы среди гражданского населения и повреждения жилых домов.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

Как пишут в ВСУ, в районе Горловки 23 февраля оккупанты провели выездную экспертизу без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнера". Эти захватчики были ликвидированы украинскими воинами в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы их тела вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска на территории России.

Следует отметить, что уровень угрозы нанесения Россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений. Однако враг атаковал такие населенные пункты: Екатериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирино, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечье, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области захватчики применили БпЛА с боевой нагрузкой.

, , и – без существенных изменений. Однако враг атаковал такие населенные пункты: Екатериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирино, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечье, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области захватчики применили БпЛА с боевой нагрузкой. На Купянском да Лиманском направлениях путинские воины пытаются наступать, но у них ничего не выходит. В то же время противник обстрелял 18 населенных пунктов: Ряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

да путинские воины пытаются наступать, но у них ничего не выходит. В то же время противник обстрелял 18 населенных пунктов: Ряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском направлении путинские воины совершили несколько безрезультатных наступательных атак вблизи таких городов и сел: Васюковка, Зализнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелам подверглись районам более 15 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области.

путинские воины совершили несколько безрезультатных наступательных атак вблизи таких городов и сел: Васюковка, Зализнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелам подверглись районам более 15 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты хотели совершить прорыв вблизи таких населенных пунктов: Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Также они атаковали районы Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Захватчики применяли оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки.

и оккупанты хотели совершить прорыв вблизи таких населенных пунктов: Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Также они атаковали районы Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Захватчики применяли оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки. На Запорожском направлении было обстреляно более 20 населённых пунктов. Среди них – Времьевка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Был нанесен авиационный удар в районах Новополя и Красного.

было обстреляно более 20 населённых пунктов. Среди них – Времьевка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Был нанесен авиационный удар в районах Новополя и Красного. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. Всего районы 19 населенных пунктов.

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Напоследок отметим, что потери оккупантов с начала широкомасштабной войны по состоянию на 26 февраля составляют 148 130 человек. Только за минувшие сутки отправились к Кобзону 660 вражеских воинов.



Потери врага за год широкомасштабной войны / Картинка 24 Канала