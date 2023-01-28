ВСУ уничтожили самолет и вертолет врага, попали в пункты управления и ПВО: главное от Генштаба

Украинские военные продолжают уничтожать врага и защищать родную землю. За прошедшие сутки защитникам удалось ликвидировать несколько воздушных целей врага и попали в пункты управления.

Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным ведомства, враг продолжает стремительными темпами нести потери на поле боя.

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ВСУ уничтожают технику врага

Известно, что 27 января авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники противника. Кроме того, зафиксировали удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

По имеющимся данным, удалось уничтожить также самолет Су-25, вертолет Ми-8, а также 2 БпЛА типа "Суперкам". Они пополнят позже свежую статистику потерь русского войска.

Добавим, что эффективно свою работу выполняют подразделения ракетных войск и артиллерии. За прошедшие сутки им удалось поразить 2 пункта управления, 2 позиции ПВО, а также 5 районов скопления живой силы.

Враг продолжает терроризировать мирное население на фоне поражений на фронте. Только за прошедшие сутки зафиксировали десять ракетных ударов. Один из них был по гражданской инфраструктуре Запорожья. Также 26 раз оккупанты били из авиации и совершали 81 обстрел из РСЗО. В частности, и по гражданским объектам в Очакове. Известно о раненых и погибших среди мирного населения.

ВСУ продолжают отбивать атаки

По данным ведомства, наступательные действия враг продолжает вести на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Известно, что на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – враг пытается обороняться.

Что касается атак, то за прошедшие сутки их отбили в районах Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Клещиевки, Дружбы, Водяного, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки в Донецкой области.

Заметим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений. Как отмечают в Генштабе, там не наблюдаются наступательные группировки русского войска.

К сожалению, не обошлось без массированных обстрелов по всей линии разграничения. Враг открывал огонь по населенным пунктам на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, а также Херсонском направлениях.

Общие потери врага колоссальные