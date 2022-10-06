Деблокируем сразу несколько направлений: Подоляк рассказал о ситуации на фронте

Украинская армия эффективно освобождает территории от оккупантов сразу в нескольких регионах. Однако есть действительно одно направление, где россияне бросили значительные силы.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, украинские военные системно и методично уничтожают российских оккупантов и продвигаются вперед.

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Какая ситуация на фронте

Как сообщил Подоляк, украинские военные уже "дочищают" Харьковскую область. Практически одновременно защитники вошли и на Луганщину, и с одной стороны на Донетчину, где продвинулись на несколько километров за последние сутки. Несколько населенных пунктов удалось освободить на Херсонско-Криворожском направлении.

Украинские военные никогда не сообщают, что "вот завтра мы зайдем куда-то и все освободим". У Генштаба совсем другой подход, чем у оккупантов. Командование готовит несколько сценарных планов, по которым могут работать военные. Потом все утверждают – и начинается работа.

По словам Подоляка, чрезвычайно важно и дальше уничтожать тыловую инфраструктуру российской армии. Это уменьшает их боевую способность и не позволяет перебрасывать подкрепления и резервы на различные направления.

Это позволяет минимизировать потери и эффективно продвигаться вперед. Потому что россияне паникуют, они не понимают, где эти события будут происходить через час, где наша колонна пойдет вперед, а потому не понимают, где нужно концентрировать свои силы,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что оккупанты ужасно занимаются планировкой. Это дает возможность ВСУ варьировать варианты, чтобы застать врага врасплох.

Несмотря на это, есть одно направление, где действительно продолжаются очень "горячие события" – это Бахмутское. Оккупанты постоянно забрасывают эту землю своим "пушечным мясом". Но успехов у них практически нет.

"Там россияне может и хотели что-то донести нам. Они ведь прямолинейны – им было сказано до 15 сентября захватить всю Донецкую область, но не сказали до какого года. Или у них просто "три дня" еще не закончились, и они себе на 50 метров продвигаются, а затем на 150 метров отходят назад. Такая у них идет большая позиционная война", – подчеркнул Подоляк.

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