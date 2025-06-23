На Донетчине враг продвинулся возле Торецка, Клещеевки и не только: обновленная карта DeepState
- Аналитики обновили карту боевых действий вечером 23 июня.
- По данным DeepState, оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой области.
Российские захватчики имели определенные успехи в Донецкой области. Оккупанты продвинулись на Торецком и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Какая ситуация на фронте 23 июня: карта DeepState
DeepState обновили свою карту боевых действий вечером 23 июня. По данным аналитиков, враг продвинулся возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.
Продвижение россиян возле Торецка: смотрите на карте
Заметим, Клещеевка входит в Бахмутскую городскую общину. Оккупанты полностью уничтожили это село.
Враг продвинулся возле Клещиевки: смотрите на карте
Дачное – поселок Торецкой городской общины Бахмутского района. Расстояние до Торецка составляет около 7 километров.
Продвижение оккупантов возле Дачного: смотрите на карте
Федоровка – это село Комарской сельской общины Волновахского района. До Большой Новоселки около 17 километров.
Агрессор имел определенные успехи у Федоровки: смотрите на карте
Поселок Шевченко входит в Комарскую сельскую общину Волновахского района. От него до Большой Новоселки около 21 километра.
Продвижение врага вблизи Шевченко: смотрите на карте