Перегруппировка оккупантов на Запорожье и подготовка "мобиков" на Донбассе: главное из Генштаба

Россияне пытаются удержать временно захваченные территории. Они не только осуществляют инженерное оборудование линии обороны, но и продолжают наступление на отдельных направлениях.

В целях комплектования и пополнения потерь своих подразделений, враг перемещает личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий.

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Какая ситуация на главных направлениях

На Северском направлении враг обстрелял из РСЗО район населенного пункта Кустино Сумской области.

враг обстрелял из РСЗО район населенного пункта Кустино Сумской области. На Слобожанском направлении , в приграничных районах Белгородской области, россияне продолжают удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий. Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

, в приграничных районах Белгородской области, россияне продолжают удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий. Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины. На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону и обстреливает населенные пункты из танков, минометов и ствольной артиллерии.

противник ведет оборону и обстреливает населенные пункты из танков, минометов и ствольной артиллерии. На Бахмутском и Авдеевском направлениях тоже тяжелая ситуация – там россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий. Также они обстреливают населенные города и деревни из танков и артиллерии разных типов.

тоже тяжелая ситуация – там россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий. Также они обстреливают населенные города и деревни из танков и артиллерии разных типов. В Новопавловском и Запорожском направлениях враги обстреляли позиции Сил обороны Украины из танков и всего спектра артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов. Также обнаружена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.

враги обстреляли позиции Сил обороны Украины из танков и всего спектра артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов. Также обнаружена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты. На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону, совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращают артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Враг подвозит в Донецкую область новых принудительно мобилизованных с оккупированных территорий

В городе Енакиево, что в Донецкой области, россияне готовят принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Кроме этого, оккупанты размещают так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где в то же время учатся студенты.

Во временно оккупированный город Дебальцево в Донецкой области враг переместил отдельные подразделения с территории чеченской республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Что происходит со стороны Беларуси

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Признаков наступательных формирований со стороны Беларуси тоже нет.

Тем не менее Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

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За сутки россияне совершили около 15 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. А авиация Сил обороны Украины на протяжении текущих суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.