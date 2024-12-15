Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хортицкий ветер".

Смотрите также Укрепления на отдельных позициях разрушены, удерживать их дальше невозможно, – ОСУВ "Хортица"

Какая ситуация на фронте сегодня

В течение суток агрессор, стремясь улучшить тактическое положение, атаковал украинские укрепления севернее и восточнее Лозовой, юго-восточных окраин Песчаного. Однако успеха оккупанты не имели, понесли потери и отошли.

В то же время российские захватчики не оставили попыток создать плацдарм на западном берегу реки Оскол. Они проводили активные штурмовые действия южнее Двуречной.

Сейчас изнурительные боевые столкновения продолжаются на окраине и в застройке города Курахово, застройке Часова Яра, восточнее Кругляковки и в районе поселка Шевченко. Кроме того, тяжелые бои идут и в районе Благодатного, Новотроицкого и Раздольного.

Ситуация сложная, скоротечная, динамичная,

– подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Также военные отметили, что украинские защитники проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Где продолжаются тяжелые бои / Коллаж ОСГВ "Хортица"

