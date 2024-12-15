Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Хортицький вітер".

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Яка ситуація на фронті сьогодні

Протягом доби агресор, прагнучи покращити тактичне положення, атакував українські укріплення. Зокрема, в районі північніше та східніше Лозової, південно-східних околиць Піщаного. Однак, успіху окупанти не мали, зазнали втрат і відійшли.

Водночас російські загарбники не полишили спроб створити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Проводили активні штурмові дії південніше Дворічної.

Наразі виснажливі бойові зіткнення тривають на околиці й у забудові міста Курахове, забудові Часового Яру. Також східніше Кругляківки та в районі селища Шевченко. Окрім того, важкі бої точаться й в районі Благодатного, Новотроїцького та Роздольного.

Ситуація складна, швидкоплинна, динамічна,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Також зазначили, що українські захисники проводять заходи з покращення тактичного положення.

Де тривають важкі бої \ Колаж ОСУВ "Хортиця"

