Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня

На Харьковском направлении агрессор 10 раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за сутки произошло 9 атак российских захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия врага неподалеку Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Гая.

На Лиманском – противник атаковал 8 раз. Пытался продвинуться вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 3 боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком – оккупанты совершили 8 атак неподалеку Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия врага в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

На Кураховском – отбили 48 российских атак на позиции наших войск вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Анновки.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Времовском – враг совершил 24 наступательные действия на позиции Сил обороны в районах Константинопольского, Трудового, Большой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции наших подразделений 4 раза. Впрочем, успеха не имели.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны отбили 16 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу,

– отметили в Генштабе.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1790 человек. Также наши защитники обезвредили 9 танков, 28 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 83 БПЛА оперативно-тактического уровня и 99 вражеских автомобилей.