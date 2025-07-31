Силы обороны продвинулись на Покровском направлении и не только: обзор и карты ISW
- Силы обороны продвинулись на Покровском направлении и в направлении Великомихайловки, тогда как российские войска имели успехи севернее Лимана.
На других направлениях подтверждений продвижения врага аналитики ISW не зафиксировали.
Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Также наши воины имели успехи в направлении Великомихайловки. Российские захватчики продвинулись в направлении Лимана.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
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Какова ситуация на фронте по данным ISW?
В Курской области 29 – 30 июля российские военные продолжили наступательные операции в неопределенных районах. Однако никаких подтверждений успеха врага нет.
На Сумщине 30 июля оккупанты продолжили наступательные действия, но успехов не достигли.
В Харьковской области захватчики продолжили наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, впрочем, не продвинулись.
Также оккупанты проводили наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Мелового, но подтверждения продвижений нет.
На Луганщине оккупанты проводили наступление в направлении Купянска, но без успеха.
Недавно российские войска продвинулись на север от Лимана. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июля, свидетельствуют о том, что оккупанты имели определенные успехи на юго-запад от Зеленой Долины.
В Донецкой области за прошедшие сутки 30 июля российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись.
Оккупанты продолжили наступательные действия в направлении Часового Яра, но подтверждений успехов врага нет. Не зафиксировано продвижение агрессора и на Торецком направлении.
Недавно Силы обороны продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют о том, что украинские воины продвинулись в северной Лисовке (на юго-восток от Покровска).
Ситуация на фронте / Карты ISW
Российские захватчики продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении. Впрочем, успеха не имели.
Недавно украинские защитники продвинулись в направлении Великомихайловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 июля, свидетельствуют о том, что Силы обороны имели успехи в западной Малиевке Днепропетровской области (к юго-востоку от Великомихайловки).
30 июля оккупанты продолжили наступательные операции в Запорожской области, но подтверждений продвижения врага нет. На Херсонском направлении – также без прогресса.