Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Также наши воины имели успехи в направлении Великомихайловки. Российские захватчики продвинулись в направлении Лимана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте по данным ISW?

В Курской области 29 – 30 июля российские военные продолжили наступательные операции в неопределенных районах. Однако никаких подтверждений успеха врага нет.

На Сумщине 30 июля оккупанты продолжили наступательные действия, но успехов не достигли.

В Харьковской области захватчики продолжили наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, впрочем, не продвинулись.

Также оккупанты проводили наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Мелового, но подтверждения продвижений нет.

На Луганщине оккупанты проводили наступление в направлении Купянска, но без успеха.

Недавно российские войска продвинулись на север от Лимана. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июля, свидетельствуют о том, что оккупанты имели определенные успехи на юго-запад от Зеленой Долины.

В Донецкой области за прошедшие сутки 30 июля российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись.

Оккупанты продолжили наступательные действия в направлении Часового Яра, но подтверждений успехов врага нет. Не зафиксировано продвижение агрессора и на Торецком направлении.

Недавно Силы обороны продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют о том, что украинские воины продвинулись в северной Лисовке (на юго-восток от Покровска).

Ситуация на фронте / Карты ISW

Российские захватчики продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении. Впрочем, успеха не имели.

Недавно украинские защитники продвинулись в направлении Великомихайловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 июля, свидетельствуют о том, что Силы обороны имели успехи в западной Малиевке Днепропетровской области (к юго-востоку от Великомихайловки).

30 июля оккупанты продолжили наступательные операции в Запорожской области, но подтверждений продвижения врага нет. На Херсонском направлении – также без прогресса.