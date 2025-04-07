На Лиманском направлении обостряется ситуация, – DeepState

Российские захватчики продолжают продвигаться в районе Лимана. Ситуация ухудшается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация на Лиманском направлении

По данным аналитиков, ситуация по отрезку Новое – Екатериновка – Невское обостряется. Оккупанты продвигаются, имея преимущество на участке.

Россияне проводятся штурмовые действия в направлении Новомихайловки. В районе Невского враг имел успех. Также оккупанты имели успехи в районе Нового, а на Катериновку осуществляется постоянное давление.

В DeepState также отметили, что ситуация на данном отрезке складывается не лучшим образом для Сил обороны.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

Аналитики пишут о якобы "неэффективном использовании ресурсов бригады, которая держит зону ответственности". Кроме того, ситуативная осведомленность и преимущество агрессора в дронах и возможностях поражения дается в знаки.

Также успеха агрессору добавляет пехота, которая осуществляет постоянное давление на позиции наших военных.

В DeepState подчеркнули, ситуация ухудшается, ее необходимо спасать. Линия боевого соприкосновения на данном отрезке претерпевает определенные изменения.