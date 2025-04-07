Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Лиманському напрямку

За даними аналітиків, ситуація по відтинку Нове – Катеринівка – Невське загострюється. Окупанти просуваються, маючи перевагу на ділянці.

Росіяни проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівки. У районі Невського ворог мав успіх. Також окупанти мали успіхи в районі Нового, а на Катеринівку здійснюється постійний тиск.

У DeepState також зазначили, що ситуація на даному відтинку складається не найкращим чином для Сил оборони.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

Аналітики пишуть про нібито "неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності". Окрім того, ситуативна обізнаність і перевага агресора у дронах і можливостях ураження дається в знаки.

Також успіху агресору додає піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції наших військових.

У DeepState наголосили, ситуація погіршується, її необхідно рятувати. Лінія бойового зіткнення на даному відтинку зазнає певних змін.