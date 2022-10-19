После прилета по складу на Херсонщине часть оккупантов сбежала: главное из сводки Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, однако известно, что они уже бегут из Херсона. Более того, россияне пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и обустраивают оборонные позиции.
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Удары по инфраструктуре
С начала суток россияне нанесли 4 ракетных и 11 авиационных ударов, более 10 раз били из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, враг в очередной раз ударил крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками по гражданской инфраструктуре в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
Ночью захватчики атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области – запустили 5 беспилотников "Shahed-136". ПВО сбило все. К слову, за день 9 дронов-камикадзе атаковали с территории Беларуси. Удалось сбить 8 из них.
Обстрелы на фронте
На других участках фронта враг обстреливает населённые пункты на линии столкновения и наши позиции:
- на Северском направлении захватчики били из минометов и ствольной артиллерии возле населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечье и Хатнее;
- на Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, недалеко от Берестового, Двуречной, Каменки и Кисловки;
- на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях оккупанты не наступали. Однако обстреляли 45 населённых пунктов вдоль всей линии столкновения.
После удара ВСУ оккупанты бегут с Херсонщины
ВСУ попали в склад с боеприпасами в Херсонской области 17 октября. После этого некоторые охранявшие его оккупанты получили ранения, остальные – сбежали.
Росгвардейцы, под предлогом борьбы с диверсантами, ищут дезертиров. Кстати, оккупанты пополняют потери заключенными, однако это добавляет новых проблем командованию. Завербованные военнослужащие после получения оружия покидают подразделения и ищут пути возвращения в Россию.
В Запорожье захватчики проводят так называемую "инвентаризацию" жилищного фонда и "перепись" населения. Все для того, чтобы найти и забрать жилье выехавших местных жителей.
Успехи ВСУ
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла десять ударов по оккупантам. Известно, что удалось поразить 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплекса противника.
Силы ПВО сбили 4 крылатых ракеты, 1 вертолет Ка-52 и 13 беспилотников "Shahed-136". Воины ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, один мост и одну понтонную переправу противника.
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