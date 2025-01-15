Российские оккупанты продолжают давить на Харьковщине. Украинские защитники там эффективно работают против врага.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик издания BILD Юлиан Репке, отметив, что, вероятнее всего, российские оккупанты будут продолжать давить на этом направлении.

Смотрите также Что происходит в Торецке и под Покровском: анализ боев и обновленные карты ISW

Что происходит на Харьковщине

По словам Репке, важно, что украинские защитники эффективно сдерживают врага вблизи Глубокого и в Волчанске. Оккупантам уже давно не удается там продвигаться.

Захватчики пытаются давить в направлении Купянска. Однако Силы обороны Украины имеют надежную оборону в "кармане", который сформирован к востоку от реки Оскол.

Несмотря на это, на некоторых участках оккупанты пытаются прорваться на правый берег реки Оскол. И это развеивает наивные надежды, будто россияне хотели остановиться на левом берегу этой реки. Также есть фланговое движение врага на север от Купянска.

Это – большая проблема. Конечно, прорыва никакого нет. Украинская армия не убегает. Но метр за метром россияне ползут вперед на запад. И кто надеялся, что они остановятся на реке Оскол – теперь все видят,

– сказал Репке.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите карту боевых действий

Добавим, что в свое время советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отмечал, что иногда слова Репке и слова российской пропаганды вполне можно спутать, потому что они "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости". Тогда Репке писал со ссылкой на "украинского чиновника", что Киев хочет восстановить свое ядерное оружие.