Есть хорошие предпосылки для контрнаступательных действий по освобождению правого берега Днепра, – Черник
Сейчас есть оптимистичные предпосылки для освобождения территорий на правом берегу Днепра в Херсонской области. Однако какие-либо такие операции не стоит освещать.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отмечает, что любые контрнаступательные действия, в частности возможное наступление на Херсон, – это очень серьезная операция, требующая большой информационной тишины.
К теме Коллаборанты наделали наглых заявлений, но ВСУ шаг за шагом продвигаются, – Зеленский о Юге
Есть позитив на Херсонщине
Сейчас существуют отличные предпосылки для освобождения правого берега Днепра в Херсонской области. Впрочем, подробно говорить о возможной операции и продвижении нельзя.
Ведь оккупанты тщательно следят буквально за каждыми данными. И любую немаловажную информацию они обязательно используют.
На мой взгляд, очень хорошие военно-стратегические предпосылки для освобождения правого берега Днепра на Херсонщине. Но подробно об этом говорить не стоит, – отметил Черник.
По данным Института по изучению войны, россияне сейчас активно минируют берега на определенной территории реки Ингулец. Однако Петр Черник успокаивает – украинцы научились наносить меткие и качественные удары из дальнобойной артиллерии. Таким образом, вполне спокойно можно разминировать поля или другие территории.
Здесь важно другое – если россияне минируют эти земли, то у них не лучшая ситуация. Это свидетельствует, что у них нет никаких генеральных замыслов для продвижения вглубь в этом направлении. Ведь соответствующих ресурсов оккупанты сейчас не имеют.
Как ВСУ уничтожили российский БТР в Херсонской области: смотрите видео
ВСУ "дарит сюрпризы" оккупантам на Херсонщине
- ВСУ в последние дни регулярно бьют по важным мостам на Херсонщине. Оккупанты пытаются отремонтировать полотно, но делают это в панике и на скорую руку. Они вполне понимают, что они могут остаться без пути отступления и под угрозой блокировки.
- Таким образом ВСУ "ласково" предупреждают российских врагов, что им пора убираться оттуда, пока могут.