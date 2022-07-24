Есть хорошие предпосылки для контрнаступательных действий по освобождению правого берега Днепра, – Черник

Сейчас есть оптимистичные предпосылки для освобождения территорий на правом берегу Днепра в Херсонской области. Однако какие-либо такие операции не стоит освещать.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отмечает, что любые контрнаступательные действия, в частности возможное наступление на Херсон, – это очень серьезная операция, требующая большой информационной тишины.

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Есть позитив на Херсонщине

Сейчас существуют отличные предпосылки для освобождения правого берега Днепра в Херсонской области. Впрочем, подробно говорить о возможной операции и продвижении нельзя.

Ведь оккупанты тщательно следят буквально за каждыми данными. И любую немаловажную информацию они обязательно используют.

На мой взгляд, очень хорошие военно-стратегические предпосылки для освобождения правого берега Днепра на Херсонщине. Но подробно об этом говорить не стоит, – отметил Черник.

По данным Института по изучению войны, россияне сейчас активно минируют берега на определенной территории реки Ингулец. Однако Петр Черник успокаивает – украинцы научились наносить меткие и качественные удары из дальнобойной артиллерии. Таким образом, вполне спокойно можно разминировать поля или другие территории.

Здесь важно другое – если россияне минируют эти земли, то у них не лучшая ситуация. Это свидетельствует, что у них нет никаких генеральных замыслов для продвижения вглубь в этом направлении. Ведь соответствующих ресурсов оккупанты сейчас не имеют.

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