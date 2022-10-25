Оккупанты потеряли "Осу", танки, склады и "Урал": военные рассказали о ситуации на Юге

ВСУ продолжают уничтожать врага на Юге. За прошедшие сутки враг понес немалые потери. Расскажем далее о результативной работе защитников Украины.

Как отметили в ОК "Юг", за минувшие сутки ситуация на Южнобужском направлении не изменилась. Она остается стабильно напряженной, но все контролируют Силы обороны. Поэтому враг продолжает нести потери.

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Оккупантов становится все меньше

За прошедшие сутки украинская авиация отработала 5 атак по позиции ПВО врага, опорному пункту, скоплению живой силы, оружия и техники.

Ракетно-артиллерийские подразделения тоже эффективно выполняют свою работу. За предыдущий боевой день они выполнили 246 огневых задач. Били в частности по минометным и артиллерийским позициям оккупантов. Среди уже подтвержденных потерь врага:

40 оккупантов;

3 танка;

ЗРК "Оса";

6 единиц автомобильной бронетехники;

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.

Известно также существенное повреждение 6 танков оккупантов. Кроме того, затрофеили российский "Урал".

Враг обороняется и наносит удары

В ведомстве отмечают, что российские захватчики сейчас занимаются активной обороной. Они делают все возможное, чтобы удерживать ранее заняли рубежи. В то же время оккупанты открывали огонь как по нашим позициям, так и близлежащим населенным пунктам. Для этого использовали РСЗО, ствольную артиллерию и минометы.

На двух разных направлениях, рассказывают в ОК "Юг", россияне пытались идти в наступление. Но враг понес потери и вынужден был отступить. В Бериславском районе оккупанты пытались провести воздушную разведку. Но и здесь не удалось добиться успеха. При выполнении задачи наши уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

Вдоль линии столкновения работала армейская и штурмовая авиация врага. Она наносила удары 4 раза. В тот же день зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили три ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Неудачной была попытка ударить дроном-камикадзе по позициям ВСУ в Херсонском районе. "Шахид-131" наши военные сбили из стрелкового оружия. Он уже передан на изучение экспертам.

Угроза из акватории Черного моря не утихает. В нем сейчас находятся 11 кораблей. Из них – 3 больших десантных корабля и 2 надводных носителя ракет типа "Калибр".

Напомним, что мы уверенно приближаемся к отметке 68 тысяч ликвидированных врагов. По состоянию на утро 24 октября было известно о том, что наши военные уничтожили с 24 февраля 67 940 российских бойцов. И эта цифра только растет с каждым днем.

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