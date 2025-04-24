Комбат БпАК "Ахиллес" рассказал, что происходило на фронте во время и после так называемого "перемирия"

Российские войска начали весеннюю наступательную операцию, которая впоследствии перерастет в летнюю. Они активизировались на всех направлениях. Во время "перемирия" на Пасху на поле боя ничего не изменилось – россияне продолжали бои.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала проанализировал ситуацию на нескольких участках Купянского направления. По его словам, россияне пытались расширить несколько выступлений и атаковали населенные пункты КАБами.

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Как развивались события на фронте во время "перемирия"

По словам Федоренко, во время так называемого "перемирия" боевая активность россиян не прекращалась – пушки работали, пехота пыталась сократить "серую зону" и накапливалась на передней линии.

Противник пробовал проводить заведение легкобронированной и бронированной техники в район сосредоточения вблизи линии боевого соприкосновения с целью оперативного логистического обеспечения.

Активно работала вражеская логистика, которая обеспечивала артиллерийские подразделения, реактивные системы и передовые позиции боеприпасами и провизией.

О ситуации на Купянщине секторально

В сторону Кругляковки, что на левом берегу реки Оскол, плацдарм обороны был разделен на две части. Противник пытался расширить выступление в сторону Загрызово и Колесниковки.

В течение более 2 месяцев, несмотря на комбинированные штурмы, использование высокоманевренного транспорта и пехоты, враг никакого успеха не имеет. Потери – значительные. Силам обороны удается останавливать противника, не давать ему возможности расширять клин, который возник,

– подчеркнул комбат.

В районе Купянска-Узлового враг периодически атакует с применением легкобронированной, бронированной техники и живой силы. Из-за отсутствия успехов россияне активно используют авиацию с управляемыми авиабомбами. Ежедневно фиксируются удары по левобережной и правобережной частях Купянска. Основные удары – по жилой инфраструктуре.

В конце 2024 года россияне заняли плацдарм на правом берегу Двуречанского направления. Текущее состояние – враг блокирован Силами обороны, значительное продвижение отсутствует. Российские понтонные переправы через реку Оскол разрушены или враг не может их навести. Они важны из-за логистики, россиянам необходимо:

обеспечить подвоз техники, боеприпасов;

затягивать прицепные пушки, легкобронированную и бронированную технику;

пополнить личный состав;

проводить эвакуации и ротации.

Этого россиянам пока не удается достичь. Как отметил Юрий Федоренко, 429 полк за последние 15 дней уничтожил по меньшей мере три мостоукладчика.

На прошлой неделе несколько единиц БМП пытались без понтонной переправы переправиться через реку. Результат: одна единица затонула, две уничтожены FPV-дронами, одна достигла правого берега, где была остановлена.

Бои на Купянщине: смотрите на карте